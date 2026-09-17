Терехов: об’єкт інфраструктури та ТЦ в Харкові атакував ворог (доповнено)

Вранці 17 вересня міський голова Ігор Терехов повідомив про “прильоти” у Харкові.

Як виявилося, росіяни атакували Слобідський район Харкова.

Доповнено о 09:55. Ще одне влучання зафіксували в 09:45. Росіяни вдарили по торгівельному центру.

09:33. Відомо, що удар також прийшовся по об’єкту інфраструктури.

Усі інші наслідки обстрілу встановлюють, додав Терехов.

Нагадаємо, раніше Начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко розповів МГ «Об’єктив», що росіяни продовжують тероризувати громаду FPV-дронами. «Прильоти» були у Золочеві та Миронівці. 16 вересня росіяни випустили FPV-дрони по Золочеву. Внаслідок влучань пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок, енерго- та газомережі, знищено автомобіль. 17 вересня близько 00:10 російські війська завдали удару з невстановленого типу озброєння по селу Миронівка Золочівської громади. Пошкоджено приватний будинок та господарські будівлі.