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Росіяни обстріляли вокзал у Берестині – люди встигли сховатися в укритті

Транспорт 09:10   17.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Росіяни обстріляли вокзал у Берестині – люди встигли сховатися в укритті Фото: Олександр Перцовський/фейсбук

Фото пошкодженого вокзалу в Берестині опублікував вранці 17 вересня голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.

Він зазначив: співробітники не постраждали завдяки тому, що встигли перейти в укриття. А зруйновану будівлю – поновлять, пообіцяв Перцовський.

Росіяни обстріляли вокзал у Берестині
Фото: Олександр Перцовський/фейсбук

“Так само вже приводимо до ладу інші наслідки ворожих атак повсюди – від Кіровоградщини до Києва (тут за пару годин вже цілимось відновити повноцінний рух Кільцевої електрички, де суттєво пошкодили інфраструктуру кількох станцій), – зазначив Перцовський.

Нагадаємо, напередодні голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський в етері нацмарафону запевнив, що залізниця не залишить прифронтові громади, але анонсував нові рішення та зміни.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2026 в 09:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фото пошкодженого вокзалу в Берестині опублікував вранці 17 вересня голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.".