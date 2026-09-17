Росіяни обстріляли вокзал у Берестині – люди встигли сховатися в укритті

Фото пошкодженого вокзалу в Берестині опублікував вранці 17 вересня голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.

Він зазначив: співробітники не постраждали завдяки тому, що встигли перейти в укриття. А зруйновану будівлю – поновлять, пообіцяв Перцовський.

“Так само вже приводимо до ладу інші наслідки ворожих атак повсюди – від Кіровоградщини до Києва (тут за пару годин вже цілимось відновити повноцінний рух Кільцевої електрички, де суттєво пошкодили інфраструктуру кількох станцій), – зазначив Перцовський.

Нагадаємо, напередодні голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський в етері нацмарафону запевнив, що залізниця не залишить прифронтові громади, але анонсував нові рішення та зміни.