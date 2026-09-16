Збитки довкіллю Харківщини через війну: екологи оновили суму

Державна екологічна інспекція в Харківській області оновила загальний розмір збитків, завданих довкіллю Харківщини внаслідок збройної агресії РФ. Станом на вересень 2026 року він становить 594 млрд 294 млн грн.

Збитки у понад 583 млрд регіону було завдано внаслідок засмічення та забруднення понад 7,8 млн квадратних метрів земельних ресурсів.

Збитки внаслідок викидів 565,4 тисячі тонн забруднювальних речовин в атмосферу розрахували на рівні 3 млрд 972 млн грн.

Крім цього, 86 тонн забруднювальних речовин потрапили у водні об’єкти та ще 482,2 млн кубометрів води окупанти забрали самовільно. Загальні збитки від цих дій оцінили у понад 7 млрд грн.

Нагадаємо, відновити ліс, який згорів через російські обстріли, планують в Ізюмському надлісстві ДП “Ліси України”. Нові дерева висадять у Ізюмі на ділянках, очищених від мін саперами.