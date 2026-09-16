Майже два десятки атак росіян відбили СОУ за добу на півночі від Харкова
За добу на Харківщині було 20 зіткнень, пишуть у Генштабі ЗСУ. Майже всі бої були на Південно-Слобожанському напрямку.
На півночі від Харкова зафіксували 17 атак ворога біля Лимана, Стариці, Ізбицького, Приліпки, Малої Вовчої та Волохівки.
На Куп’янському напрямку ворог штурмував позиції СОУ тричі в районі Ківшарівки та Табаївки.
Втрати росіян сьогодні такі:
“Усього минулої доби зафіксовано 278 бойових зіткнень. Учора противник завдав 106 авіаційних ударів, скинув 356 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 7106 дронів-камікадзе і здійснили 2366 обстрілів населених пунктів і позицій наших.