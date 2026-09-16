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Майже два десятки атак росіян відбили СОУ за добу на півночі від Харкова

Україна 08:06   16.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Майже два десятки атак росіян відбили СОУ за добу на півночі від Харкова Фото: 106 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

За добу на Харківщині було 20 зіткнень, пишуть у Генштабі ЗСУ. Майже всі бої були на Південно-Слобожанському напрямку. 

На півночі від Харкова зафіксували 17 атак ворога біля Лимана, Стариці, Ізбицького, Приліпки, Малої Вовчої та Волохівки.

На Куп’янському напрямку ворог штурмував позиції СОУ тричі в районі Ківшарівки та Табаївки.

Втрати росіян сьогодні такі:

“Усього минулої доби зафіксовано 278 бойових зіткнень. Учора противник завдав 106 авіаційних ударів, скинув 356 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 7106 дронів-камікадзе і здійснили 2366 обстрілів населених пунктів і позицій наших.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2026 в 08:06;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу на Харківщині було 20 зіткнень, пишуть у Генштабі ЗСУ. Майже всі бої були на Південно-Слобожанському напрямку. ".