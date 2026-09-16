Пасажирський поїзд Київ-Миколаїв атакував ворог – що з людьми

Сьогодні, 16 вересня, росіяни атакували пасажирський потяг №122 Київ-Миколаїв, пишуть в АТ “Укрзалізниця”.

“Завдяки завчасному попередженню моніторингової команди Укрзалізниці локомотивна та поїзна бригади, а також пасажири були евакуйовані”, – пишуть залізничники.

Завдяки своєчасним діям співробітників УЗ ніхто не постраждав. Продовжити шлях пасажири повинні вже автобусами – спільно з Миколаївською ОВА залізничники займаються їх організацією.

Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що низку електричок, що поєднують Харків з Ізюмом, Лозовою, Златополем, Берестином, Огульцями та Люботином, скасовує «Укрзалізниця». Причинами в компанії називають недопущення подальшого зростання збитковості приміських пасажирських перевезень, раціональне використання рухомого складу та оптимізацію витрат, зважаючи на ускладнення безпекової ситуації на залізниці та почастішання повітряних тривог, інформує Сахновщинська громада.