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Пасажирський поїзд Київ-Миколаїв атакував ворог – що з людьми

Події 08:45   16.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Пасажирський поїзд Київ-Миколаїв атакував ворог – що з людьми

Сьогодні, 16 вересня, росіяни атакували пасажирський потяг №122 Київ-Миколаїв, пишуть в АТ “Укрзалізниця”.

“Завдяки завчасному попередженню моніторингової команди Укрзалізниці локомотивна та поїзна бригади, а також пасажири були евакуйовані”, – пишуть залізничники.

Завдяки своєчасним діям співробітників УЗ ніхто не постраждав. Продовжити шлях пасажири повинні вже автобусами – спільно з Миколаївською ОВА залізничники займаються їх організацією.

Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що низку електричок, що поєднують Харків з Ізюмом, Лозовою, Златополем, Берестином, Огульцями та Люботином, скасовує «Укрзалізниця». Причинами в компанії називають недопущення подальшого зростання збитковості приміських пасажирських перевезень, раціональне використання рухомого складу та оптимізацію витрат, зважаючи на ускладнення безпекової ситуації на залізниці та почастішання повітряних тривог, інформує Сахновщинська громада.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2026 в 08:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 16 вересня, росіяни атакували пасажирський потяг №122 Київ-Миколаїв, пишуть в АТ “Укрзалізниця”.".