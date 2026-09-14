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Про наслідки авіаударів в Ізюмі розповіли у прокуратурі

Події 10:18   14.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про наслідки авіаударів в Ізюмі розповіли у прокуратурі

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що 13 вересня близько 22:20 росіяни скинули дві авіабомби на Ізюм. Внаслідок удару є руйнування цивільної інфраструктури, також постраждали троє людей, серед них – двомісячна дитина.

“Попередньо, російська армія застосувала дві авіабомби ФАБ-250 з модулями УМПК”, – встановили правоохоронці.

Через удари постраждав 56-річний чоловік. Також госпіталізовані 34-річна жінка та її двомісячна донька. У дитини гостра реакція на стрес. Також внаслідок “прильотів” пошкоджені будинки та авто.

“За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)”, – додали у прокуратурі.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2026 в 10:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що 13 вересня близько 22:20 росіяни скинули дві авіабомби на Ізюм.".