Live
  • Пн 14.09.2026
  • Харків  +15°С
  • USD 44.55
  • EUR 51.64

Четверо постраждалих через ворожі обстріли регіону – Синєгубов

Події 08:39   14.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Четверо постраждалих через ворожі обстріли регіону – Синєгубов

Внаслідок російських обстрілів на Харківщині постраждали четверо людей. Ворог бив по Харкову, а також семи населених пунктах області, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Ізюм зазнали вибухових поранень 56-річний чоловік і 34-річна жінка, отримала гостру реакцію на стрес 2-місячна дівчинка; на трасі між с. Безруки і сел. Слатине Дергачівської громади поранено 39-річного чоловіка”, – уточнив Синегубов.

За добу по Харківщині прилетіло таке озброєння:

  • десять КАБів;
  • три БпЛА типу «молния»;
  • два fpv-дрони;
  • 152 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Куп’янському, Ізюмському та Харківському районах.

Читайте також: Дев’ять атак росіян відбили українські захисники за добу на Харківщині

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Новини Харкова — головне 14 вересня: рух транспорту, удар КАБом по Ізюму
Новини Харкова — головне 14 вересня: рух транспорту, удар КАБом по Ізюму
14.09.2026, 08:45
Над Ізюмською мерією у присутності Зеленського підняли прапор України (фото)
Над Ізюмською мерією у присутності Зеленського підняли прапор України (фото)
14.09.2022, 13:43
Сьогодні 14 вересня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 14 вересня 2026: яке свято та день в історії
14.09.2026, 06:00
«Фортеця» або «тупик»: три сценарії майбутнього Харкова описали в мерії
«Фортеця» або «тупик»: три сценарії майбутнього Харкова описали в мерії
13.09.2026, 15:35
Три тролейбуси в Харкові сьогодні змінять маршрути
Три тролейбуси в Харкові сьогодні змінять маршрути
14.09.2026, 07:15
Дрон ударив по Київському району Харкова: Терехов повідомив про наслідки
Дрон ударив по Київському району Харкова: Терехов повідомив про наслідки
13.09.2026, 20:26

Новини за темою:

14.09.2026
Дев’ять атак росіян відбили українські захисники за добу на Харківщині
14.09.2026
Новини Харкова — головне 14 вересня: рух транспорту, удар КАБом по Ізюму
14.09.2026
Три тролейбуси в Харкові сьогодні змінять маршрути
13.09.2026
Дрон ударив по Київському району Харкова: Терехов повідомив про наслідки
11.09.2026
Важкі наркотики вилучили у мешканця Харкова: подробиці


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Четверо постраждалих через ворожі обстріли регіону – Синєгубов», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2026 в 08:39;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок російських обстрілів на Харківщині постраждали четверо людей. Ворог бив по Харкову, а також семи населених пунктах області, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.".