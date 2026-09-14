Четверо постраждалих через ворожі обстріли регіону – Синєгубов
Внаслідок російських обстрілів на Харківщині постраждали четверо людей. Ворог бив по Харкову, а також семи населених пунктах області, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У м. Ізюм зазнали вибухових поранень 56-річний чоловік і 34-річна жінка, отримала гостру реакцію на стрес 2-місячна дівчинка; на трасі між с. Безруки і сел. Слатине Дергачівської громади поранено 39-річного чоловіка”, – уточнив Синегубов.
За добу по Харківщині прилетіло таке озброєння:
- десять КАБів;
- три БпЛА типу «молния»;
- два fpv-дрони;
- 152 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Куп’янському, Ізюмському та Харківському районах.