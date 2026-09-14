Три тролейбуси в Харкові сьогодні змінять маршрути

У пресслужбі мерії пишуть, що сьогодні, 14 вересня, тролейбуси №3, 13 та 57 курсуватимуть по-новому з 9:30 до 14:30.

“Рух тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу на пр. Байрона, від пр. Петра Григоренка до вул. Харківських Дивізій, та на вул. Харківських Дивізій, від пр. Байрона до вул. Каденюка, буде припинений з 9:30 до 14:30 14 вересня”, – пишуть у мерії.

По-новому в цей період тролейбуси їхатимуть через те, що комунальники займуться обрізанням аварійних дерев поблизу контактної мережі. У цей час транспорт курсуватиме так:

№3: об’їжджатиме знеструмлену ділянку через пр. Петра Григоренка, вул. Каденюка та бул. Богдана Хмельницького

№13: розворотне коло «Ст. м. «Захисників України» – вул. Олега Громадського – пр. Героїв Харкова – бул. Богдана Хмельницького – вул. Каденюка – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – розворотне коло «Ст. м. «Захисників України»;

№57: розворотне коло «Ст. м. «Академіка Барабашова» – вул. Олександра Подольського – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – бул. Богдана Хмельницького – вул. Каденюка – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – пр. Льва Ландау – пр. Ювілейний – розворотне коло «Ст. м. «Академіка Барабашова».