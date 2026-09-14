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Новини Харкова — головне 14 вересня: рух транспорту, удар КАБом по Ізюму

Події 07:40   14.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне 14 вересня: рух транспорту, удар КАБом по Ізюму

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:40

Немовля та двоє дорослих постраждали через удар КАБу по Ізюму

Серед постраждалих – 56-річний чоловік, 34-річна жінка та 2-місячна дитина, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Зруйновано чотири приватних домоволодіння, пошкоджено пʼять приватних будинків та пошкоджено легкові автомобілі. Усі профільні служби працюють на місцях влучань”, – уточнив начальник ХОВА.

07:33

14 вересня тролейбуси №3, 13 та 57 курсуватимуть по-новому з 9:30 до 14:30

Рух тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу на пр. Байрона, від пр. Петра Григоренка до вул. Харківських Дивізій, та на вул. Харківських Дивізій, від пр. Байрона до вул. Каденюка, буде припинений з 9:30 до 14:30 14 вересня”, – пишуть у мерії.

По-новому в цей період тролейбуси їхатимуть через те, що комунальники займуться обрізанням аварійних дерев поблизу контактної мережі. У цей час транспорт курсуватиме так:

№3: об’їжджатиме знеструмлену ділянку через пр. Петра Григоренка, вул. Каденюка та бул. Богдана Хмельницького

№13: розворотне коло «Ст. м. «Захисників України» – вул. Олега Громадського – пр. Героїв Харкова – бул. Богдана Хмельницького – вул. Каденюка – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – розворотне коло «Ст. м. «Захисників України»;

№57: розворотне коло «Ст. м. «Академіка Барабашова» – вул. Олександра Подольського – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – бул. Богдана Хмельницького – вул. Каденюка – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – пр. Льва Ландау – пр. Ювілейний – розворотне коло «Ст. м. «Академіка Барабашова».

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2026 в 07:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".