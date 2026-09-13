Новини Харкова – головне за 13 вересня: як минула ніч

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07:36

Протягом ночі у Харкові про «прильоти» не повідомляли

Повітряну тривогу оголошували в місті один раз — з 21:16 до 00:08, і решта ночі минула без сирен.

В області було неспокійно. Повітряні сили ЗСУ о 22:08 попередили про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Харківщину. О 03:03 на сході регіону зафіксували групу безпілотників, вони йшли курсом на Златопіль та Краснопавлівку. О 03:40 на Харківщину знову летіли КАБи.

Моніторингові канали протягом ночі писали про КАБи у напрямках Ізюма та Вовчанська, а також про низку безпілотників. У небі були збиті “італмас”, що летів на Шестаково, та “шахед”, який рухався у напрямку Краснопавлівки.