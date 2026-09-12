БпЛА впали на території дитячого закладу та лісопарку в Харкові

Вдень 12 вересня Харків атакували ворожі безпілотники.

Зокрема, падіння ворожого БпЛА зафіксували на території дитячого виховного закладу у Салтівському районі, повідомив мер Ігор Терехов.

Також у Шевченківському районі зафіксовано падіння ворожого БпЛА на територію лісопарку, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, близько 22:00 11 вересня ворог атакував Київський район Харкова. Поруч зафіксували ще один удар, повідомляв мер Ігор Терехов. Внаслідок «прильоту» загинув 32-річний чоловік, ще дві людини постраждали, писав начальник ХОВА Олег Синєгубов.