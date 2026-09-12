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БпЛА впали на території дитячого закладу та лісопарку в Харкові

Події 13:30   12.09.2026
Вікторія Яковенко
БпЛА впали на території дитячого закладу та лісопарку в Харкові Фото: Харківська міськрада

Вдень 12 вересня Харків атакували ворожі безпілотники.

Зокрема, падіння ворожого БпЛА зафіксували на території дитячого виховного закладу у Салтівському районі, повідомив мер Ігор Терехов.

Також у Шевченківському районі зафіксовано падіння ворожого БпЛА на територію лісопарку, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, близько 22:00 11 вересня ворог атакував Київський район Харкова. Поруч зафіксували ще один удар, повідомляв мер Ігор Терехов. Внаслідок «прильоту» загинув 32-річний чоловік, ще дві людини постраждали, писав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2026 в 13:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 12 вересня Харків атакували ворожі безпілотники.".