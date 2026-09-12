Усе заради виборів до Держдуми: навіщо РФ малює успіхи на Харківщині

В Інституті вивчення війни (ISW) припустили навіщо окупанти намагаються створити помилкове враження про нібито просування на Харківщині. Аналітики вкотре підкреслили, що ніякого оточення на північному сході регіону немає.

«Українські військові чиновники продовжують заперечувати безпідставні заяви РФ про оточення українських сил на північному сході Харківської області. Представник української бригади 11 вересня спростував захоплення Росією Довжанки, Василівки та Благодатного і назвав цей район спірною «сірою зоною». Український 16-й армійський корпус прямо спростував заяви РФ про оточення українських сил на північному сході 3 вересня, і ISW продовжує вважати, що російські сили не оточували українські сили в цьому районі через відсутність доказів», – зазначили аналітики.

Вони вважають, що окупанти активізували наступальні операції на півночі регіону, ймовірно, щоб створити помилкове враження про масштабне просування РФ напередодні виборів до Держдуми.

«Представник української бригади повідомив, що російські війська нещодавно активізували наступальні операції на півночі Харківській області і вже заявили про захоплення кількох населених пунктів, які зараз контролюються українськими силами, можливо, в рамках російської когнітивної війни, спрямованої на те, щоб представити російські війська, як ті, що просуваються напередодні виборів до Держдуми», – додали в ISW.

Також аналітики з посилання на російського військового блогера повідомили, що ворог навряд чи розпочне великомасштабний наступ на півночі Харківщини.

«Оскільки російські війська ведуть бойові дії там лише вкрай невеликими групами, що обмежує їх можливості щодо узгодженого наступу. Військовий блогер зазначив, що російське Північне угруповання сил надає пріоритет тактиці малих груп, намагаючись розтягнути резерви українських формувань, одночасно створюючи так звану «буферну зону» вздовж українського кордону для перехоплення українських розвідувальних груп та забезпечення можливості групам ППО перехоплювати українські безпілотники, що летять у напрямку Бєлгордщини», – пояснили в ISW.

Нагадаємо, невеликі села – Довжанка, Василівка, Благодатне стали об’єктом інтересу багатьох військових оглядачів та осінтерів, оскільки російське командування, “захопивши” їх на словах, стало заявляти про оточення двотисячного угрупування ЗСУ під Вовчанськом. Інститут вивчення війни заперечує існування будь-якого оточення Сил оборони. Щобільше, аналітики повідомили, що в “оточенні двотисячного угруповання ЗСУ” вже почали публічно сумніватися й російські провоєнні блогери. Ситуацію прокоментували й українські воїни.