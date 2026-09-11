РФ радіє “звільненню” Гоптівки: в ISW проаналізували цю “перемогу”

У Міноборони РФ зробили чергову несподівану заяву: під контроль окупантів перейшли села Гоптівка на півночі від Харкова та Зарубинка на північний схід від Великого Бурлука. Проте в Інституті вивчення війни (ISW) проаналізували ситуацію та зробили зовсім інші висновки.

Ворог стверджує: військові групи військ “Север” захопили одразу два прикордонні села на Харківщині. Наразі там триває зачистка, однак у деяких районах уже нібито розвиваються триколори, пишуть у Міноборони РФ.

Тим часом українські аналітики ситуацію не коментують. За даними аналітиків DeepState, ситуація на цих ділянках фронту не змінилася.

А населені пункти відзначені як ті, що лишаються під контролем українських військових.

Ситуацію вже прокоментували й в Американському інституті вивчення війни. Експерти написали, що росіяни дійсно атакують на цих напрямках, але ні про які успіхи окупантів наразі не йдеться.