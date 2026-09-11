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РФ радіє “звільненню” Гоптівки: в ISW проаналізували цю “перемогу”

Україна 09:34   11.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
РФ радіє “звільненню” Гоптівки: в ISW проаналізували цю “перемогу” Фото: Генштаб ЗСУ

У Міноборони РФ зробили чергову несподівану заяву: під контроль окупантів перейшли села Гоптівка на півночі від Харкова та Зарубинка на північний схід від Великого Бурлука. Проте в Інституті вивчення війни (ISW) проаналізували ситуацію та зробили зовсім інші висновки. 

Ворог стверджує: військові групи військ “Север” захопили одразу два прикордонні села на Харківщині. Наразі там триває зачистка, однак у деяких районах уже нібито розвиваються триколори, пишуть у Міноборони РФ.

Росіяни заявили про окупацію Гоптівки 11 вересня

Тим часом українські аналітики ситуацію не коментують. За даними аналітиків DeepState, ситуація на цих ділянках фронту не змінилася.

Росіяни заявили про окупацію Гоптівки 11 вересня

А населені пункти відзначені як ті, що лишаються під контролем українських військових.

Ситуацію вже прокоментували й в Американському інституті вивчення війни. Експерти написали, що росіяни дійсно атакують на цих напрямках, але ні про які успіхи окупантів наразі не йдеться.

Читайте також: Синєгубов: двоє людей постраждали через удари РФ по регіону

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2026 в 09:34;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Проте в Інституті вивчення війни (ISW) проаналізували ситуацію та зробили зовсім інші висновки. ".