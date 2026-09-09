Вісім мешканців Харківщини постраждали через удари РФ по регіону

Внаслідок обстрілів РФ є загиблий та вісім постраждалих, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків зазнали поранень чоловіки 43 і 45 років; у с. Пілиман Борівської громади загинув 55-річний водій, отримала гостру реакцію на стрес 49-річна жінка; у сел. Золочів поранено 63-річного чоловіка, отримали гостру реакцію на стрес жінки 39 і 75 років та 73-річний чоловік; у м. Дергачі поранено 41-річного чоловіка”, – уточнив Синєгубов.

За добу по регіону прилетіло таке озброєння:

три КАБи;

два БпЛА типу «герань-2»;

чотири БпЛА типу «молния»;

11 fpv-дронів;

97 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах.