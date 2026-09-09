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Восемь жителей Харьковщины пострадали из-за ударов РФ по региону

Происшествия 09:03   09.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Восемь жителей Харьковщины пострадали из-за ударов РФ по региону

В результате обстрелов РФ есть погибший и восемь пострадавших, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Харьков получили ранения мужчины 43 и 45 лет; в с. Пилиман Боровской громады погиб 55-летний водитель, получила острую реакцию на стресс 49-летняя женщина; в пос. Золочев ранен 63-летний мужчина, получили острую реакцию на стресс женщины 39 и 75 лет и 73-летний мужчина; в г. Дергачи ранен 41-летний мужчина», – уточнил Синегубов.

За сутки по региону прилетело такое вооружение:

  • три КАБа;
  • два БпЛА типа «Герань-2»;
  • четыре БпЛА типа «Молния»;
  • 11 fpv-дронов;
  • 97 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 9 сентября 2026 в 09:03;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрелов РФ есть погибший и восемь пострадавших, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.".