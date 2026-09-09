Восемь жителей Харьковщины пострадали из-за ударов РФ по региону
В результате обстрелов РФ есть погибший и восемь пострадавших, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В г. Харьков получили ранения мужчины 43 и 45 лет; в с. Пилиман Боровской громады погиб 55-летний водитель, получила острую реакцию на стресс 49-летняя женщина; в пос. Золочев ранен 63-летний мужчина, получили острую реакцию на стресс женщины 39 и 75 лет и 73-летний мужчина; в г. Дергачи ранен 41-летний мужчина», – уточнил Синегубов.
За сутки по региону прилетело такое вооружение:
- три КАБа;
- два БпЛА типа «Герань-2»;
- четыре БпЛА типа «Молния»;
- 11 fpv-дронов;
- 97 БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.