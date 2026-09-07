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Сегодня 7 сентября 2026: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   07.09.2026
Оксана Горун
Сегодня 7 сентября 2026: какой праздник и день в истории

7 сентября – День военной разведки Украины. 7 сентября 2022 года в Харьковской области освободили села Байрак и Новая Гусаровка под Балаклеей. В 1945-м в Берлине состоялся Парад Победы союзных войск. В 1940-м произошла первая массированная бомбардировка Лондона немецкой авиацией. В 1891-м в Канаду прибыли первые украинцы. В 1822-м независимость провозгласила Бразильская империя. В 1812-м россияне проиграли армии Наполеона в Бородинской битве. В 1792-м первая группа запорожских казаков переселилась на Кубань.

Праздники и памятные даты 7 сентября

7 сентября – День военной разведки Украины.

В мире – День отказа от военной игрушки или Всемирный день уничтожения военной игрушки.

Также сегодня: Международный день чистого воздуха для голубого неба, Всемирный день распространения информации о мышечной дистрофии Дюшена, Всемирный день полевой эпидемиологии, Международный день полицейского сотрудничества, День кружева, День основания Google.

7 сентября в истории

7 сентября 1792 года первая группа запорожских казаков переселилась на Кубань. В этот день в Тамани высадился отряд под командованием полковника Саввы Белого. Подробнее.

7 сентября 1812 года французская армия под командованием Наполеона разбила россиян в Бородинской битве (в 125 км от Москвы). Подробнее.

7 сентября 1822 года независимость провозгласила Бразильская империя. Подробнее.

7 сентября 1891 года в Канаду прибыли два иммигранта из Ивано-Франковской области (в то время – Станиславщины) – Иван Пилипов и Василий Елиняк. Официально они стали первыми украинцами в Канаде. Подробнее.

7 сентября 1940 года нацисты провели первую массированную бомбардировку Лондона. Подробнее.

7 сентября 1945 года в Берлине состоялся Парад Победы союзных войск. В нем участвовали армии СССР, США, Великобритании и Франции.

Трибуна парада победы в Берлине
Фото: By Mil.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78611900

Его еще называют «забытым парадом» из-за сравнительно небольшого внимания к этому событию. Идею провести общий парад предложил Советский Союз – после того, как провел собственный парад победы в Москве. Британцы к тому моменту уже торжественно маршировали по Берлину – в июле 1945-го. От СССР в параде участвовал маршал Георгий Жуков, но высшее военное руководство союзников не прибыло: не было ни американского генерала Эйзенхауэра, ни британского – Бернарда Монтгомери. Они прислали своих представителей. В результате США представлял генерал Джордж Паттон, Великобританию — генерал-майор Брайан Робертсон, а Францию ​​- генерал Мари-Пьер Кениг.

7 сентября 2022 года на Харьковщине освободили села Байрак и Новая Гусаровка под Балаклеей. Подробнее.

Церковный праздник 7 сентября

7 сентября чтят память мученика Созонта. Подробнее.

Народные приметы

Если еще не начался ноябрь, то зима будет поздней и теплой.

Если вороны громко каркают, погода ухудшится.

Если птицы не садятся на землю, скоро будет дождь.

Дождь, который в этот день начался после обеда, затянется надолго.

Что нельзя делать 7 сентября

Нельзя пускать в лес детей.

Нельзя венчаться и крестить ребенка (особенно если в этот день идет дождь).

Нельзя подходить близко к водоемам.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 7 сентября 2026 в 06:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 сентября – День военной разведки Украины. 7 сентября 2022 года в Харьковской области освободили села Байрак и Новая Гусаровка под Балаклеей".