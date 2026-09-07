Сегодня 7 сентября 2026: какой праздник и день в истории
7 сентября – День военной разведки Украины. 7 сентября 2022 года в Харьковской области освободили села Байрак и Новая Гусаровка под Балаклеей. В 1945-м в Берлине состоялся Парад Победы союзных войск. В 1940-м произошла первая массированная бомбардировка Лондона немецкой авиацией. В 1891-м в Канаду прибыли первые украинцы. В 1822-м независимость провозгласила Бразильская империя. В 1812-м россияне проиграли армии Наполеона в Бородинской битве. В 1792-м первая группа запорожских казаков переселилась на Кубань.
Праздники и памятные даты 7 сентября
7 сентября – День военной разведки Украины.
В мире – День отказа от военной игрушки или Всемирный день уничтожения военной игрушки.
Также сегодня: Международный день чистого воздуха для голубого неба, Всемирный день распространения информации о мышечной дистрофии Дюшена, Всемирный день полевой эпидемиологии, Международный день полицейского сотрудничества, День кружева, День основания Google.
7 сентября в истории
7 сентября 1792 года первая группа запорожских казаков переселилась на Кубань. В этот день в Тамани высадился отряд под командованием полковника Саввы Белого. Подробнее.
7 сентября 1812 года французская армия под командованием Наполеона разбила россиян в Бородинской битве (в 125 км от Москвы). Подробнее.
7 сентября 1822 года независимость провозгласила Бразильская империя. Подробнее.
7 сентября 1891 года в Канаду прибыли два иммигранта из Ивано-Франковской области (в то время – Станиславщины) – Иван Пилипов и Василий Елиняк. Официально они стали первыми украинцами в Канаде. Подробнее.
7 сентября 1940 года нацисты провели первую массированную бомбардировку Лондона. Подробнее.
7 сентября 1945 года в Берлине состоялся Парад Победы союзных войск. В нем участвовали армии СССР, США, Великобритании и Франции.
Его еще называют «забытым парадом» из-за сравнительно небольшого внимания к этому событию. Идею провести общий парад предложил Советский Союз – после того, как провел собственный парад победы в Москве. Британцы к тому моменту уже торжественно маршировали по Берлину – в июле 1945-го. От СССР в параде участвовал маршал Георгий Жуков, но высшее военное руководство союзников не прибыло: не было ни американского генерала Эйзенхауэра, ни британского – Бернарда Монтгомери. Они прислали своих представителей. В результате США представлял генерал Джордж Паттон, Великобританию — генерал-майор Брайан Робертсон, а Францию - генерал Мари-Пьер Кениг.
7 сентября 2022 года на Харьковщине освободили села Байрак и Новая Гусаровка под Балаклеей. Подробнее.
Церковный праздник 7 сентября
7 сентября чтят память мученика Созонта. Подробнее.
Народные приметы
Если еще не начался ноябрь, то зима будет поздней и теплой.
Если вороны громко каркают, погода ухудшится.
Если птицы не садятся на землю, скоро будет дождь.
Дождь, который в этот день начался после обеда, затянется надолго.
Что нельзя делать 7 сентября
Нельзя пускать в лес детей.
Нельзя венчаться и крестить ребенка (особенно если в этот день идет дождь).
Нельзя подходить близко к водоемам.