Сегодня 7 сентября: какой праздник и день в истории

7 сентября – День военной разведки Украины и День предпринимателя. 7 сентября 1792 года первая группа запорожских казаков переселилась на Кубань. В 1812-м россияне проиграли армии Наполеона в Бородинской битве. В 1822-м независимость провозгласила Бразильская империя. В 1891-м в Канаду прибыли первые украинцы. В 1940-м состоялась первая массированная бомбардировка Лондона немецкой авиацией. В 2022-м в Харьковской области освободили села Байрак и Новая Гусаровка под Балаклеей.

Праздники и памятные даты 7 сентября

7 сентября – День военной разведки Украины и День предпринимателя (отмечают в первое воскресенье сентября).

В мире – День отказа от военной игрушки или Всемирный день уничтожения военной игрушки.

Также сегодня: Международный день чистого воздуха для голубого неба, Всемирный день распространения информации о мышечной дистрофии Дюшена, Всемирный день полевой эпидемиологии, Международный день полицейского сотрудничества, День кружева, День памяти Google.

7 сентября в истории

7 сентября 1792 года первая группа запорожских казаков переселилась на Кубань. В этот день в Тамани высадился отряд под командованием полковника Саввы Белого. Подробнее.

7 сентября 1812 года французская армия под командованием Наполеона разбила россиян в Бородинской битве (в 125 км от Москвы). Подробнее.

7 сентября 1822 года независимость провозгласила Бразильская империя. Подробнее.

7 сентября 1891 года в Канаду прибыли два иммигранта из Ивано-Франковской области (в то время – Станиславщины) – Иван Пилипов и Василий Елиняк. Официально они стали первыми украинцами в Канаде.

«Мы из Небылова первые поехали в Канаду. Это село около Калуша. Я ходил в школу и научился читать и писать. Учитель уже в школе говорил об Америке и Канаде, а потом слышали мы от немцев, у которых там были родные. Из нашего села работали люди при сплавах на Ломнице, говорили об этом крае. «Есть ли адрес вашего родственника?» — спрашиваю одного. — «Есть». — «Напишите мне». — «Хорошо». «Гаврей написал мне адрес сына и дочери, и я написал письмо. На мое письмо пришел ответ. Отписали мне: «Бросай горы и долы и едь сюда». Я отписал: — «Хорошо, я поеду», — цитирует воспоминания Ивана Пилипова «Историческая правда».

Реализовать свою идею Пилипову удалось не так быстро. Его жена боялась уезжать, особенно – переплывать океан. У семьи было трое детей. В конце концов договорились, что Иван поедет первым: посмотрит, что там происходит, в Канаде, и потом уже сможет забрать семью. Деньги на дальнюю поездку он добыл, продав часть домашнего скота. Вместе с эмигрантом отправились двое односельчан – тоже женатых и также не бравших с собой семьи. Одного из них в пути «завернули» чиновники, которых не устроили его документы. Так что в Гамбург прибыли уже вдвоем – Пилипов и Василий Елиняк. По имеющимся воспоминаниям, через океан на корабле они плыли 22 дня и в конце путешествия по реке добрались до Монреаля.

В дальнейшем украинцы путешествовали по Канаде и выяснили, что там можно «добыть землю почти даром». Местные поселенцы делились своими историями, сводившимися к тому, что за три-четыре года жизни на «новой земле» можно стать на ноги. Проведя такую ​​разведку, Пилипов вернулся в Украину за своей семьей и семьей своего товарища. Дома он стал настоящей местной достопримечательностью. Народ собирался послушать рассказы путешественника о «волшебных» краях, где много «ничейной» земли. Многим, конечно, это все казалось чуть ли не сказками. Однако нашлись люди, которые изъявили желание уезжать. У Пилипова были договоренности с владельцем судна в Гамбурге, что если соберет определенное количество пассажиров, ему заплатят за каждую семью. Наличие такого договора он не скрывал, а зря. «Канадцем» заинтересовались австрийские правоохранители, его арестовали и судили, дав небольшой срок – чтобы «не подстрекал людей». Несмотря на это, часть украинцев, которые уже собрались в путь, отправились в Канаду. Пилипов со временем также вернулся – вместе с семьей, уже после того, как вышел из тюрьмы. Исходя из его воспоминаний, об эмиграции он не пожалел.

«Наш народ развился в Канаде, научился многому. Да и Канада развилась. Люди пахали волами, потом лошадьми, а теперь машинами. Лошадьми ехать идет уже слишком медленно, так люди покупают машины. У наших фермеров есть уже машины для выезда. Из Альберты выбрали украинцы трех послов: двоих в Эдмонтон, а одного в Оттаву. Михаил Лучкович хорошо говорит. В Манитобе люди выбрали двух послов. Мой сын Василий достоин того, чтобы его выбрали послом; очень хороший фермер и образование имеет. Понимает, что в фермере нуждаются. В старом краю как-то нехорошо; нашему народу еще хуже стало. Люди пишут и газеты голосят, что там бьют людей как во времена барщины. Там хотят, чтобы наш человек остался безграмотным, без образования. Молодые, родившиеся уже в Канаде, с таким не сталкивались; кто приехал из краю, тот помнит, как там было; поляки нами пренебрегали. И долго ли оно еще так будет?» – написал первый представитель украинской диаспоры в Канаде.

7 сентября 1940 года нацисты провели первую массированную бомбардировку Лондона. Подробнее.

7 сентября 2022 года на Харьковщине освободили села Байрак и Новая Гусаровка под Балаклеей. Подробнее.

Церковный праздник 7 сентября

7 сентября чтят память мученика Созонта. Подробнее.

Народные приметы

Если еще не начался ноябрь, то зима будет поздней и теплой.

Если вороны громко каркают, погода ухудшится.

Если птицы не садятся на землю, скоро будет дождь.

Дождь, который в этот день начался после обеда, затянется надолго.

Что нельзя делать 7 сентября

Нельзя пускать в лес детей.

Нельзя венчаться и крестить ребенка (особенно если в этот день идет дождь).

Нельзя подходить близко к водоемам.