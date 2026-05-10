Две электрички опаздывают на Харьковщине: стало известно, почему

В Харьковской области две электрички движутся с задержками из-за отсутствия напряжения в контактной сети, сообщает Укрзалізниця.

🚊Поезд №6431 Харьков-Левада – Савинцы следует с задержкой 1 час 30 минут.

🚊Региональный поезд №812 Изюм – Харьков-Пассажирский курсирует с задержкой 45 минут.

Как сообщала ранее МГ «Объектив», 10 мая около 14:15 произошло ДТП в поселке Коротич, сообщила Нацполиция. 49-летний водитель грузовика MAN не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и перевернулось. В салоне автомобиля вместе с водителем находился и его 15-летний сын. Обоих пострадавших в аварии отвезли в больницу для оказания медицинской помощи.