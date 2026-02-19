Live

Напряжение падает ниже 200 В: причина и как долго это продлится на Харьковщине

Общество 14:27   19.02.2026
Виктория Яковенко
Напряжение падает ниже 200 В: причина и как долго это продлится на Харьковщине

Энергетики ответили, почему жители Харькова и области иногда могут наблюдать низкое напряжение – на уровне или ниже 200 В.

«Это связано с тем, что были разбиты объекты генерации, как в нашей области, так и в центральной части страны. Находимся мы в очень дефицитном районе, потому что раньше нас связывали соседние области, сейчас мы от них почти не зависим и с ними не связаны. Поэтому этот вопрос будет сопровождать нас, пока не будет восстановлена ​​основная генерация», — объяснил во время брифинга заместитель начальника центральной диспетчерской службы АО «Харьковоблэнерго» Игорь Илюхин.

Напомним, из-за атак россиян на энергообъекты напряжение в домах харьковчан и жителей области этой зимой падало до 40 В и взлетало до 280 В, что грозит выходом из строя бытовой техники. В интервью МГ «Объектив» доцент кафедры «Электрические аппараты» НТУ «ХПИ» Сергей Вировец рассказал, что защитить оборудование помогают реле напряжения, автоматические выключатели и системы АВР, устанавливаемые в электрощиток.

Читайте также: «Улучшения есть небольшие». Как надолго сейчас отключают свет на Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Официально: новый руководитель в Харьковской областной прокуратуре
Официально: новый руководитель в Харьковской областной прокуратуре
18.02.2026, 18:22
Новости Харькова — главное 19 февраля: ситуация со светом улучшилась? фронт
Новости Харькова — главное 19 февраля: ситуация со светом улучшилась? фронт
19.02.2026, 14:11
Сегодня 19 февраля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 19 февраля 2026: какой праздник и день в истории
19.02.2026, 06:00
Скачки напряжения до 280 В: как харьковчанам спасти бытовую технику (видео)
Скачки напряжения до 280 В: как харьковчанам спасти бытовую технику (видео)
17.02.2026, 20:46
В домах, где нет отопления, по-прежнему выключают свет – Терехов
В домах, где нет отопления, по-прежнему выключают свет – Терехов
19.02.2026, 10:23
Непогода на Харьковщине: ситуация на дорогах, в пятницу также будет опасно
Непогода на Харьковщине: ситуация на дорогах, в пятницу также будет опасно
19.02.2026, 15:14

Новости по теме:

19.02.2026
«Улучшения есть небольшие». Как надолго сейчас отключают свет на Харьковщине
17.02.2026
Без света останется один из районов Харькова в субботу: адреса
16.02.2026
Как 17 января планируют выключать свет в Харькове и области
15.02.2026
Как будут отключать свет в Харьковской области 16 февраля – график
14.02.2026
Как будут отключать свет в Харьковской области 15 февраля – график


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Напряжение падает ниже 200 В: причина и как долго это продлится на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 19 февраля 2026 в 14:27;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики ответили, почему жители Харькова и области иногда могут наблюдать низкое напряжение – на уровне или ниже 200 В.".