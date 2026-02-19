Напряжение падает ниже 200 В: причина и как долго это продлится на Харьковщине

Энергетики ответили, почему жители Харькова и области иногда могут наблюдать низкое напряжение – на уровне или ниже 200 В.

«Это связано с тем, что были разбиты объекты генерации, как в нашей области, так и в центральной части страны. Находимся мы в очень дефицитном районе, потому что раньше нас связывали соседние области, сейчас мы от них почти не зависим и с ними не связаны. Поэтому этот вопрос будет сопровождать нас, пока не будет восстановлена ​​основная генерация», — объяснил во время брифинга заместитель начальника центральной диспетчерской службы АО «Харьковоблэнерго» Игорь Илюхин.

Напомним, из-за атак россиян на энергообъекты напряжение в домах харьковчан и жителей области этой зимой падало до 40 В и взлетало до 280 В, что грозит выходом из строя бытовой техники. В интервью МГ «Объектив» доцент кафедры «Электрические аппараты» НТУ «ХПИ» Сергей Вировец рассказал, что защитить оборудование помогают реле напряжения, автоматические выключатели и системы АВР, устанавливаемые в электрощиток.