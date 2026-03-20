Сегодня в Харьковской области вновь будут отключать свет

Общество 09:03   20.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Сегодня, 20 марта, из-за сложной ситуации в энергосистеме, которая сложилась в результате российских обстрелов, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений света. Об этом сообщают в АО «Харьковоблэнерго».

Ориентировочные периоды отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение:

1.1 10:00-11:00

1.2 10:00-11:00 

2.1 11:00-13:30; 20:30-22:00

2.2 20:30-22:00

3.1 16:00-17:00

3.2 16:00-17:00

4.1 13:30-16:00

4.2 не отключается

5.1 17:00-20:30

5.2 17:00-20:30

6.1 08:00-10:00

6.2 08:00-10:00

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.

Для промышленности и бизнеса с 8:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Напомним, несмотря на энергодецентрализацию, эта зима стала для Харькова самой тяжелой из-за интенсивных российских ударов на фоне давно невиданных морозов. Каким путем городу двигаться дальше? Профессор кафедры передачи электрической энергии НТУ «ХПИ» Дмитрий Данильченко в интервью МГ «Объектив» высказал мнение, что нужно стремиться не к полной автономности каждого дома, что является самым дорогостоящим сценарием, а к повышению их энергоэффективности.

