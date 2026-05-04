Атаки на АЗС Харькова: били именно по газовым станциям, есть ли паника – мэр

Мэр Харькова Игорь Терехов отмечает, что в городе работают все АЗС, которые не повреждены, автомобили имеют возможность заправляться. Так что констатирует: паники в областном центре нет.

«Да, нужно быть осторожными. Нужно, чтобы владельцы этих АЗС сделали определенные габионы и так далее, чтобы была возможность закрыть эти газовые станции, потому что практически все удары произошли по таким станциям, которые были установлены на этих АЗС”, — сказал городской голова, передает корреспондент МГ «Объектив».

Терехов подчеркнул: когда враг попадает именно по газу, идет разгерметизация и возникает сильный пожар.

Почему РФ бьет именно по АЗС, Терехов ответил так:

«Это не ко мне вопрос, но знаете, мы переживали с вами, когда били по улицам города. Мы переживаем, когда бьют по жилым домам. Сегодня по Мерефе был удар, к сожалению, есть жертвы и очень много людей раненых, по железной дороге бьют, по трансформаторным подстанциям, по критической инфраструктуре. Сейчас, как мы видим, очередь пришла и АЗС. Очень важно, чтобы была защита, это прерогатива не городского совета, это военная администрация вместе с военными, но и владельцы АЗС, я обратился к ним, чтобы они защищали свои АЗС, это очень важно”, — рассказал мэр.

Напомним, ранее мэр Игорь Терехов информировал, что в городе четко видят новую тенденцию: враг целенаправленно бьет по автозаправочным станциям. Для ударов использует беспилотники типа «V2U» с искусственным интеллектом, предварительно настроенные именно на АЗС. Уже нанесено 15 ударов по 11 заправкам, причем несколько раз били повторно в одни и те же места.