Новые «прилеты» в Харькове днем 2 мая: есть пострадавшие, удары по АЗС и дому

Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил про очередные «прилеты» в Харькове. Город с ночи находится под атакой российских БпЛА.

Дополнено в 14:53. «62-летний мужчина получил взрывные ранения в результате вражеских обстрелов в Холодногорском районе. Травмированного госпитализировали, он получает всю необходимую помощь. Еще три человека подверглись острой реакции на стресс: 61-летний мужчина, 38-летняя и 48-летняя женщины. Медики помогли им на месте», — проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

В Новобаварском районе в результате удара вражеского БпЛА повреждена крыша частного жилого дома. Без пострадавших, дополнил мэр Игорь Терехов.

Дополнено в 14:36. Четыре человека пострадали в результате дневной атаки БпЛА на Харьков, сообщил Синегубов. Он предупредил, что угроза сохраняется.

Дополнено в 14:29. По еще одной АЗС прилетело в Киевском районе города, написал Терехов. Это уже четвертая автозаправочная станция, которую поразили российские БпЛА днем.

Дополнено в 14:18. Мэр проинформировал об ударе еще по одной АЗС — в Новобаварском районе города.

Следом Терехов предупредил, что над Харьковом фиксируют еще четыре ударных беспилотника.

14:13. «Попадание ударного дрона по АЗС в Холодногорском районе, на месте пожар, есть пострадавшие. Кроме того, зафиксировано попадание БпЛА в жилой дом в Шевченковском районе. Есть попадание в АЗС в Основянском районе», — написал Терехов днем 2 мая.

О пролете очередной группы беспилотников в сторону Харькова Воздушные силы ВСУ предупредили в 13:54.

Взрывы прозвучали около 14:00. В нескольких местах над городом поднялись клубы дыма.

Напомним, с ночи Харьковская область и областной центр находились под атакой российских «Шахедов». В городе один из беспилотников влетел в 12-й этаж жилого дома. Он не сдетонировал. 23-летний мужчина, который находился в квартире, получил ранение стеклом. Также у двух жителей дома — острая реакция на стресс. «Прилет» без пострадавших был в Холодногорском районе. В Салтовском обнаружили обломки БпЛА. Утром удары были по Основянскому и Слободскому районам. Шесть человек, в том числе 16-летний подросток пострадали в поселке Васищево, там горели два частных дома. Также были удары по Балаклее, город частично обесточен.