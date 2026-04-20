Авиаудар нанесен по АЗС в Богодухове — возник пожар, пострадали люди (фото)

По городу Богодухов нанесли авиаудар россияне 20 апреля. Попадание — в местную автозаправочную станцию.

На месте «прилета» возник пожар. Повреждены автомобили, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Пострадали трое гражданских мужчин — 43, 45, 64 лет. С ранениями их доставили в больницу.

Полицейские работают на месте удара и документируют последствия российской агрессии. Открыто уголовное производство по статье 438 (военные преступления) УКУ.

Как сообщала МГ «Объектив», массированный налет БпЛА «Шахед» пережила Харьковщина в ночь на 20 апреля. В Берестинском районе десяток беспилотников атаковал элеватор в селе Берестовенька. У двух женщин — острая реакция на стресс, отметили в областной прокуратуре. В Великом Бурлуке в результате удара двух БпЛА загорелся частный дом, ранены мужчина и две пожилые женщины. Взрывы были и в Харькове. Ночью мэр Игорь Терехов сообщил о попадании в Основянском районе и двух пострадавших.