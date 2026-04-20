Авиаудар нанесен по АЗС в Богодухове — возник пожар, пострадали люди (фото)

Происшествия 18:40   20.04.2026
Елена Нагорная
По городу Богодухов нанесли авиаудар россияне 20 апреля. Попадание — в местную автозаправочную станцию.

На месте «прилета» возник пожар. Повреждены автомобили, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Пострадали трое гражданских мужчин — 43, 45, 64 лет. С ранениями их доставили в больницу.

Полицейские работают на месте удара и документируют последствия российской агрессии. Открыто уголовное производство по статье 438 (военные преступления) УКУ.

Как сообщала МГ «Объектив», массированный налет БпЛА «Шахед» пережила Харьковщина в ночь на 20 апреля. В Берестинском районе десяток беспилотников атаковал элеватор в селе Берестовенька. У двух женщин — острая реакция на стресс, отметили в областной прокуратуре. В Великом Бурлуке в результате удара двух БпЛА загорелся частный дом, ранены мужчина и две пожилые женщины. Взрывы были и в Харькове. Ночью мэр Игорь Терехов сообщил о попадании в Основянском районе и двух пострадавших.

Читайте также: Взрывы в Харькове: Основянский район атаковали дроны, есть пострадавшие

Популярно
Взрывы в Харькове: Основянский район атаковали дроны, есть пострадавшие
Взрывы в Харькове: Основянский район атаковали дроны, есть пострадавшие
20.04.2026, 18:22
Новости Харькова — главное за 20 апреля: «прилеты», более 370 БпЛА за неделю
Новости Харькова — главное за 20 апреля: «прилеты», более 370 БпЛА за неделю
20.04.2026, 17:43
Река Уды побурела, гибнет рыба: отравленная вода течет в Северский Донец 📹
Река Уды побурела, гибнет рыба: отравленная вода течет в Северский Донец 📹
20.04.2026, 14:15
Сегодня 20 апреля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 20 апреля 2026: какой праздник и день в истории
20.04.2026, 06:00
Автобус насмерть сбил пешехода под Харьковом
Автобус насмерть сбил пешехода под Харьковом
20.04.2026, 17:21
Авиаудар нанесен по АЗС в Богодухове — возник пожар, пострадали люди (фото)
Авиаудар нанесен по АЗС в Богодухове — возник пожар, пострадали люди (фото)
20.04.2026, 18:40

Новости по теме:

19.02.2026
Есть ли в Харькове дефицит топлива, ответили в мэрии
10.02.2026
БпЛА ударил по АЗС на Харьковщине: есть пострадавший, произошел пожар (фото)
08.11.2025
Момент «прилета» КАБа по АЗС в Коротиче попал на видео: кадры с места
07.11.2025
Последствия атаки: как выглядит АЗС после ударов КАБ по Харьковщине (фото)
17.09.2025
В Харькове за год стало меньше АЗС на 2%: есть ли дефицит топлива


