Авиаудар нанесен по АЗС в Богодухове — возник пожар, пострадали люди (фото)
По городу Богодухов нанесли авиаудар россияне 20 апреля. Попадание — в местную автозаправочную станцию.
На месте «прилета» возник пожар. Повреждены автомобили, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Пострадали трое гражданских мужчин — 43, 45, 64 лет. С ранениями их доставили в больницу.
Полицейские работают на месте удара и документируют последствия российской агрессии. Открыто уголовное производство по статье 438 (военные преступления) УКУ.
Как сообщала МГ «Объектив», массированный налет БпЛА «Шахед» пережила Харьковщина в ночь на 20 апреля. В Берестинском районе десяток беспилотников атаковал элеватор в селе Берестовенька. У двух женщин — острая реакция на стресс, отметили в областной прокуратуре. В Великом Бурлуке в результате удара двух БпЛА загорелся частный дом, ранены мужчина и две пожилые женщины. Взрывы были и в Харькове. Ночью мэр Игорь Терехов сообщил о попадании в Основянском районе и двух пострадавших.
- • Дата публикации материала: 20 апреля 2026 в 18:40;