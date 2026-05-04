11 АЗС атаковала РФ в Харькове, есть ли дефицит горючего – Терехов
На прошлой неделе враг обстрелял Харьков 33 раза. Город атаковали только БпЛА. Статистику опубликовал мэр Игорь Терехов.
«Четко видим новую тенденцию: враг целенаправленно бьет по автозаправочным станциям. Для ударов использует беспилотники типа «V2U» с искусственным интеллектом, предварительно настроенные именно на АЗС. Уже нанесено 15 ударов по 11 заправкам, причем несколько разбили повторно в одни и те же места», — отметил городской голова.
Он подчеркнул, что цель террора очевидна – запугать и посеять панику.
«Но вы ездите по улицам и видите: дефицита горючего нет, километровых очередей или ажиотажа – тоже. Однако обращаюсь к владельцам АЗС. Поскольку агрессор выбрал ваши объекты мишенью, он, вероятно, будет продолжать бить туда. Поэтому прошу максимально усилить защиту на станциях и позаботиться о безопасности клиентов и работников», – обратился Терехов.
В общем, вражеские попадания зафиксировали во всех районах города. Повреждения получили жилые дома, транспортная инфраструктура, торговые площадки.
«Нам откровенно повезло в случаях, когда БпЛА просто не разорвались. Иначе масштабы разрушений и количество жертв были бы значительно больше. За неделю имеем 18 пострадавших. Все живы, обошлось без фатальных последствий», — пишет мэр.
Он призвал жителей не игнорировать опасность. По его данным, продолжительность тревог на прошлой неделе в городе была меньше на 52 часа, или на 39%, по сравнению с областью.
Читайте также: Новости Харькова — главное 2 мая: дроны V2U целились по АЗС, пострадавшие
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: АЗС, горючее, Игорь Терехов, новости Харькова, обстрелы;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «11 АЗС атаковала РФ в Харькове, есть ли дефицит горючего – Терехов», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 4 мая 2026 в 12:25;