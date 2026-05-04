11 АЗС атаковала РФ в Харькове, есть ли дефицит горючего – Терехов

На прошлой неделе враг обстрелял Харьков 33 раза. Город атаковали только БпЛА. Статистику опубликовал мэр Игорь Терехов.

«Четко видим новую тенденцию: враг целенаправленно бьет по автозаправочным станциям. Для ударов использует беспилотники типа «V2U» с искусственным интеллектом, предварительно настроенные именно на АЗС. Уже нанесено 15 ударов по 11 заправкам, причем несколько разбили повторно в одни и те же места», — отметил городской голова.

Он подчеркнул, что цель террора очевидна – запугать и посеять панику.

«Но вы ездите по улицам и видите: дефицита горючего нет, километровых очередей или ажиотажа – тоже. Однако обращаюсь к владельцам АЗС. Поскольку агрессор выбрал ваши объекты мишенью, он, вероятно, будет продолжать бить туда. Поэтому прошу максимально усилить защиту на станциях и позаботиться о безопасности клиентов и работников», – обратился Терехов.

В общем, вражеские попадания зафиксировали во всех районах города. Повреждения получили жилые дома, транспортная инфраструктура, торговые площадки.

«Нам откровенно повезло в случаях, когда БпЛА просто не разорвались. Иначе масштабы разрушений и количество жертв были бы значительно больше. За неделю имеем 18 пострадавших. Все живы, обошлось без фатальных последствий», — пишет мэр.

Он призвал жителей не игнорировать опасность. По его данным, продолжительность тревог на прошлой неделе в городе была меньше на 52 часа, или на 39%, по сравнению с областью.