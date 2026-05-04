Защита от пожаров: что происходит возле лесов в Харькове (фото)

Общество 13:34   04.05.2026
Виктория Яковенко
Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» провели в городе комплекс мероприятий по защите зеленых насаждений от возгораний из-за пожароопасного периода.

В частности, по данным Харьковского горсовета, коммунальщики создали защитные минерализованные полосы в лесополосах «Залютино» и «Григоровский бор», а также перекопали въезды в Лесопарк.

«Эти меры направлены на то, чтобы остановить возможное распространение огня и ограничить доступ постороннего транспорта к уязвимым лесным массивам», — объяснили в мэрии.

В КП напомнили, что на территории зеленых насаждений запрещено разводить костры, курить, бросать непогашенные спички или выжигать сухую траву и растительные остатки. За несоблюдение этих требований предусмотрена административная ответственность – штрафы, а в отдельных случаях – и уголовное наказание.

«Кроме того, во время военного посещения лесов как пешком, так и на транспорте остается под запретом. Для отдыха на природе в городе обустроены рекреационные зоны», — подчеркнули в мэрии.

Фото: Харьковский горсовет
Напомним, ранее о результатах работы взрывотехников в Харьковской области за прошедшую неделю рассказали в облуправлении ГСЧС Украины. По информации спасателей, пиротехники обнаружили и обезвредили 619 вражеских боеприпасов. Над разминированием территорий работали 27 пиротехнических расчетов ГСЧС.

Если вам интересна новость: «Защита от пожаров: что происходит возле лесов в Харькове (фото)»

