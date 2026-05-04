Защита от пожаров: что происходит возле лесов в Харькове (фото)
Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» провели в городе комплекс мероприятий по защите зеленых насаждений от возгораний из-за пожароопасного периода.
В частности, по данным Харьковского горсовета, коммунальщики создали защитные минерализованные полосы в лесополосах «Залютино» и «Григоровский бор», а также перекопали въезды в Лесопарк.
«Эти меры направлены на то, чтобы остановить возможное распространение огня и ограничить доступ постороннего транспорта к уязвимым лесным массивам», — объяснили в мэрии.
В КП напомнили, что на территории зеленых насаждений запрещено разводить костры, курить, бросать непогашенные спички или выжигать сухую траву и растительные остатки. За несоблюдение этих требований предусмотрена административная ответственность – штрафы, а в отдельных случаях – и уголовное наказание.
«Кроме того, во время военного посещения лесов как пешком, так и на транспорте остается под запретом. Для отдыха на природе в городе обустроены рекреационные зоны», — подчеркнули в мэрии.
Напомним, ранее о результатах работы взрывотехников в Харьковской области за прошедшую неделю рассказали в облуправлении ГСЧС Украины. По информации спасателей, пиротехники обнаружили и обезвредили 619 вражеских боеприпасов. Над разминированием территорий работали 27 пиротехнических расчетов ГСЧС.
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Защита от пожаров: что происходит возле лесов в Харькове (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 4 мая 2026 в 13:34;