Масштабная вырубка леса на Харьковщине: дело – в суде, кто фигуранты
Правоохранители передали в суд дело о незаконной вырубке леса в Харьковской области. Ущерб оценивается в 12 млн грн.
По данным Харьковской областной прокуратуры, схема действовала на протяжении 2024 года на территории Дергачевского лесничества ГП «Харьковская лесная научно-исследовательская станция», которая подчиняется Гослесагентству.
«Управляли сделкой два чиновника указанного лесничества. Они привлекли двух знакомых коммерсантов и вместе с ними совершали выезды в лес, где проводили отбор деревьев для порубки», — рассказали правоохранители.
Следствие установило, что фигуранты выбирали отдаленные, малозаметные участки. Именно там коммерсанты, без разрешительных документов, спилили деревья и вывозили грузовиками в арендованные склады на территории Харьковского района.
«Чиновники лесничества не только контролировали этот незаконный процесс, но и предоставляли прикрытие, обеспечивая беспрепятственную деятельность «черных лесорубов». В общем дельцы уничтожили более 1000 деревьев разных пород. Далее древесину продавали, а полученную прибыль делили между собой», — отметили в прокуратуре.
Экспертизы подтвердили: в результате этих действий государству нанесен ущерб почти на 12 млн грн. Работника лесничества уже уволили.
Ему и сообщнику инкриминируют незаконную порубку деревьев в лесах, перевозку, хранение, сбыт незаконно срубленных деревьев, что повлекло тяжкие последствия (ч. 4 ст. 246 УК).
Кроме того, экс-сотрудника лесничества дополнительно подозревают в превышении служебных полномочий.
«По другим двум причастным к незаконной схеме — уже тоже экс-чиновнику лесничества и второму коммерсанту — материалы дела выделены в отдельное производство. Подозреваемые находятся в розыске», — добавили правоохранители.
Дата публикации материала: 13 февраля 2026 в 12:11