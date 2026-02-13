Live

Масштабная вырубка леса на Харьковщине: дело – в суде, кто фигуранты

Общество 12:11   13.02.2026
Виктория Яковенко
Масштабная вырубка леса на Харьковщине: дело – в суде, кто фигуранты Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители передали в суд дело о незаконной вырубке леса в Харьковской области. Ущерб оценивается в 12 млн грн.

По данным Харьковской областной прокуратуры, схема действовала на протяжении 2024 года на территории Дергачевского лесничества ГП «Харьковская лесная научно-исследовательская станция», которая подчиняется Гослесагентству.

«Управляли сделкой два чиновника указанного лесничества. Они привлекли двух знакомых коммерсантов и вместе с ними совершали выезды в лес, где проводили отбор деревьев для порубки», — рассказали правоохранители.

Следствие установило, что фигуранты выбирали отдаленные, малозаметные участки. Именно там коммерсанты, без разрешительных документов, спилили деревья и вывозили грузовиками в арендованные склады на территории Харьковского района.

«Чиновники лесничества не только контролировали этот незаконный процесс, но и предоставляли прикрытие, обеспечивая беспрепятственную деятельность «черных лесорубов». В общем дельцы уничтожили более 1000 деревьев разных пород. Далее древесину продавали, а полученную прибыль делили между собой», — отметили в прокуратуре.

вырубка леса на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура

Экспертизы подтвердили: в результате этих действий государству нанесен ущерб почти на 12 млн грн. Работника лесничества уже уволили.

Ему и сообщнику инкриминируют незаконную порубку деревьев в лесах, перевозку, хранение, сбыт незаконно срубленных деревьев, что повлекло тяжкие последствия (ч. 4 ст. 246 УК).

Кроме того, экс-сотрудника лесничества дополнительно подозревают в превышении служебных полномочий.

вырубка леса на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура
вырубка леса на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура

«По другим двум причастным к незаконной схеме — уже тоже экс-чиновнику лесничества и второму коммерсанту — материалы дела выделены в отдельное производство. Подозреваемые находятся в розыске», — добавили правоохранители.

Читайте также: Откупиться от копов за 15 тыс. грн хотел «черный» лесоруб на Харьковщине – НПУ

Автор: Виктория Яковенко
