Live

«В Харькове ребенок остался у школы, а родителей бусифицировали»: реакция ОТЦК

Общество 18:11   14.05.2026
Елена Нагорная
«В Харькове ребенок остался у школы, а родителей бусифицировали»: реакция ОТЦК

Действия группы оповещения в Харькове относительно мужчины и его семьи, которые ранее попали на видео и вызвали резонанс в соцсетях, прокомментировали в Областном ТЦК и СП.

В ОТЦК подтвердили, что люди в камуфляже в кадре являются их сотрудниками. Событие в ведомстве охарактеризовали как «конфликт между гражданскими лицами и военнослужащими ТЦК и СП».

«Инцидент произошел в Харькове во время оповещения граждан военнослужащими одного из районных ТЦК. Руководством Харьковского областного ТЦК и СП начата проверка всех обстоятельств события. По этому факту уже назначено служебное расследование. По его результатам будут приняты соответствующие меры», — говорится в публикации.

Как сообщала МГ «Объектив», 14 мая харьковские Telegram-каналы распространили видео, сопроводив его сообщением: ребенок остался один возле школы, потому что родителей бусифицировали. По версии соцсетей, девочку родители привезли в школу, но там ее отца якобы встретили сотрудники ТЦК и затянули в свой автомобиль. По той же версии, мать оказалась в бусике, потому что пыталась спасти мужа. Что из этого правда, выясняют правоохранители. В Нацполиции Харьковщины сообщили: предварительно установлено, что во время проверки военно-учетных документов неизвестные лица в военной форме задержали мужчину 44 лет. Рядом с ним были жена и малолетняя дочь. По имеющейся информации, против мужчины применили слезоточивый газ. Данные о событии внесли в Единый учет. Устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к инциденту. О нем также сообщили в Харьковский областной ТЦК.

Видео: Telegram-канал «Харків 1654»

Читайте также: ХАЦ: в Харьковском городском совете – обыски. Комментарий Терехова (видео)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
ХАЦ: в Харьковском городском совете – обыски. Комментарий Терехова (видео)
ХАЦ: в Харьковском городском совете – обыски. Комментарий Терехова (видео)
14.05.2026, 13:01
«Запаковали в бус на глазах у ребенка»: НПУ проводит проверку в Харькове 📹
«Запаковали в бус на глазах у ребенка»: НПУ проводит проверку в Харькове 📹
14.05.2026, 15:16
Россияне атаковали железную дорогу на Харьковщине: что повреждено
Россияне атаковали железную дорогу на Харьковщине: что повреждено
14.05.2026, 12:40
В Харькове произошло убийство: полиция сообщила подробности (фото)
В Харькове произошло убийство: полиция сообщила подробности (фото)
14.05.2026, 14:05
Терехов уволил своего заместителя и одновременно директора департамента
Терехов уволил своего заместителя и одновременно директора департамента
14.05.2026, 17:31
«В Харькове ребенок остался у школы, а родителей бусифицировали»: реакция ОТЦК
«В Харькове ребенок остался у школы, а родителей бусифицировали»: реакция ОТЦК
14.05.2026, 18:11

Новости по теме:



  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««В Харькове ребенок остался у школы, а родителей бусифицировали»: реакция ОТЦК», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 14 мая 2026 в 18:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Действия группы оповещения в Харькове относительно мужчины и его семьи, которые ранее попали на видео и вызвали резонанс в соцсетях, прокомментировали в Областном ТЦК и СП.".