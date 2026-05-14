«В Харькове ребенок остался у школы, а родителей бусифицировали»: реакция ОТЦК

Действия группы оповещения в Харькове относительно мужчины и его семьи, которые ранее попали на видео и вызвали резонанс в соцсетях, прокомментировали в Областном ТЦК и СП.

В ОТЦК подтвердили, что люди в камуфляже в кадре являются их сотрудниками. Событие в ведомстве охарактеризовали как «конфликт между гражданскими лицами и военнослужащими ТЦК и СП».

«Инцидент произошел в Харькове во время оповещения граждан военнослужащими одного из районных ТЦК. Руководством Харьковского областного ТЦК и СП начата проверка всех обстоятельств события. По этому факту уже назначено служебное расследование. По его результатам будут приняты соответствующие меры», — говорится в публикации.

Как сообщала МГ «Объектив», 14 мая харьковские Telegram-каналы распространили видео, сопроводив его сообщением: ребенок остался один возле школы, потому что родителей бусифицировали. По версии соцсетей, девочку родители привезли в школу, но там ее отца якобы встретили сотрудники ТЦК и затянули в свой автомобиль. По той же версии, мать оказалась в бусике, потому что пыталась спасти мужа. Что из этого правда, выясняют правоохранители. В Нацполиции Харьковщины сообщили: предварительно установлено, что во время проверки военно-учетных документов неизвестные лица в военной форме задержали мужчину 44 лет. Рядом с ним были жена и малолетняя дочь. По имеющейся информации, против мужчины применили слезоточивый газ. Данные о событии внесли в Единый учет. Устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к инциденту. О нем также сообщили в Харьковский областной ТЦК.

Видео: Telegram-канал «Харків 1654»