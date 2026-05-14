Работа в Харькове и области: вакансии недели с зарплатами от 55 тысяч гривен

Харьков 19:00   14.05.2026
Елена Нагорная
По состоянию на 14 мая в Харьковской области актуальны 2377 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия водителя автотранспортных средств с зарплатой 55 тысяч гривен. Маляр будет получать 50 тысяч, а электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах – 35 тысяч.

Бетонщик будет зарабатывать 34 990 гривен, варщик асфальтовой массы – 30 тысяч, инженер по нормированию трудовых процессов – 28 тысяч, инспектор – 26 100, мастер леса – 24 400, учитель-дефектолог – 21 400, птицевод – 19 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 по номеру: 0800 219 729.

14.05.2026, 13:01
14.05.2026, 18:11
14.05.2026, 12:40
14.05.2026, 15:16
14.05.2026, 18:20
14.05.2026, 19:38

