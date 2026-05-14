Сегодня 14 мая 2026: какой праздник и день в истории

14 мая в Украине – День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны. В этот день в 2004 году кронпринц Дании Фредерик женился на австралийке Мэри Дональдсон. В 1995-м Беларусь начала отказываться от независимости. В 1986-м глава СССР Горбачев произнес телевизионную речь об аварии на ЧАЭС – впервые с момента взрыва реактора на станции. В 1975-м «Динамо» (Киев) впервые завоевал Кубок обладателей кубков. В 1955-м страны восточной Европы и СССР подписали Варшавский договор. В 1948-м Давид Бен-Гурион провозгласил Декларацию независимости Израиля. В 1940-м Нидерланды капитулировали перед Германией во Второй мировой войне. В 1796-м впервые в мире сделали успешную прививку от оспы. В 1643-м королем Франции стал Людовик XIV.

Праздники и памятные даты 14 мая

Также сегодня: День распространения информации о травмах спинного мозга, Всемирный день топиария (фигурной стрижки деревьев и кустов), День рождения вазелина, День онлайн-романтики, Международный день почитания чихуахуа, День танца маленьких утят.

14 мая в истории

14 мая 1643 года от туберкулеза умер король Франции Людовик XIII. Трон унаследовал его сын Людовик XIV, которому еще не было пяти лет. Подробнее.

14 мая 1796 года британский хирург Эдвард Дженнер впервые в мире сделал успешную прививку от оспы восьмилетнему мальчику. Подробнее.

14 мая 1940 года во Второй мировой войне капитулировали Нидерланды. Подробнее.

14 мая 1948 года в Тель-Авиве Давид Бен-Гурион (впоследствии – первый премьер-министр Государства Израиль) провозгласил Декларацию независимости Израиля. Подробнее.

14 мая 1955 года подписали Варшавский договор, который окончательно разделил мир на два противоборствующих лагеря, сохранявшиеся на протяжении всей «Холодной войны» (вторым лагерем были страны НАТО). Подробнее.

14 мая 1975 года футболисты «Динамо» (Киев) впервые завоевали Кубок обладателей кубков. Подробнее.

14 мая 1986 года глава СССР Михаил Горбачев наконец-то решил обратиться к населению страны с информацией об аварии на Чернобыльской АЭС. Подробнее.

14 мая 1995 года Беларусь начала отказываться от своей независимости и национальной идентичности. А также – стала на путь узурпации власти. В этот день по инициативе на тот момент легитимного президента страны Александра Лукашенко (избранного впервые в 1994 году) в стране провели референдум. Подробнее.

14 мая 2004 года кронпринц (а сейчас уже король) Дании Фредерик женился на обычной австралийке Мэри Дональдсон. С уроженкой Тасмании наследник престола познакомился во время Олимпиады в Сиднее. Мэри с детства увлекалась спортом: была капитаном женских команд по хоккею и плаванию в школе, а в колледже играла в баскетбол. Но на Олимпийские игры прибыла не как участница, а как обычная зрительница. Она получила диплом бакалавра по коммерции и праву и работала в международном рекламном агентстве в Мельбурне. Свою королевскую судьбу Мэри встретила в пабе отеля в Сиднее в октябре 2000 года. Молодой человек представился как Фред. Конечно, он был без короны, красной дорожки и пажей. Так что ничем не выдавал свое королевское происхождение.

«Каждый из них прибыл со своими друзьями. Племянник короля Испании, Бруно Гомес-Асебо, был связующим звеном между двумя компаниями, но к концу вечера Мэри и Фредерик были увлечены разговором, казалось, что они смотрели только друг на друга. «Когда мы впервые встретились, мы пожали друг другу руки», – вспоминала она. Я не знала, что он принц Дании. Через полчаса кто-то подошел ко мне и сказал: «Ты знаешь, кто эти люди?» В течение следующих трех лет их часто видели вместе как в Австралии, так и в Дании», – писало о начале отношений королевской пары Дании издание Hello!

Хотя об отношениях было хорошо известно, королевская семья официально признала их только в апреле 2003 года. Заявление сделала мать Фредерика — королева Дании Маргрете II. А уже через полгода дворец объявил, что весной будет королевская свадьба. Чтобы выйти замуж за принца, Мэри Дональдсон пришлось пойти на ряд уступок. Она перешла из пресвитерианства в Датскую народную церковь, выучила датский язык и отказалась от австралийского гражданства. Но, вероятно, одним из самых тяжелых условий брака, о котором писала пресса, были серьезные ограничения относительно возможных прав на опеку над детьми в случае развода. Впрочем, за 22 года, которые эта пара жената, никаких намеков на развод не было. Королевская семья Дании пока кажется абсолютно счастливой. Королева Маргрете II 14 января 2024 года отреклась от престола в пользу сына. Фредерик сейчас король Дании, а Мэри – королева-консорт. У пары четверо детей: старший сын, наследник престола, принц Кристиан, дочь – принцесса Изабелла и близнецы – принц Винсент и принцесса Йозефина.

Церковный праздник 14 мая

14 мая чтят память мученика Исидора. Подробнее.

Народные приметы

Если 14 мая погода пасмурная, то урожай будет плохой.

Ясный день – к хорошему урожаю.

Если день холодный, таким будет и лето.

Что нельзя делать 14 мая

Нельзя ссориться.

Нельзя думать о плохом.

Лучше не отправляться в этот день в путь.