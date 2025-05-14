14 мая в Украине – День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны. В этот день в 1995-м Беларусь начала отказываться от независимости. В 1986-м глава СССР Горбачев произнес телевизионную речь об аварии на ЧАЭС – впервые с момента взрыва реактора на станции. В 1975-м «Динамо» (Киев) впервые завоевал Кубок обладателей кубков. В 1955-м страны восточной Европы и СССР подписали Варшавский договор. В 1948-м Давид Бен-Гурион провозгласил Декларацию независимости Израиля. В 1940-м Нидерланды капитулировали перед Германией во Второй мировой войне. В 1796-м впервые в мире сделали успешную прививку от оспы. В 1643-м королем Франции стал Людовик XIV.

Праздники и памятные даты 14 мая

14 мая в Украине – День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны.

Также сегодня: День онлайн-романтики, Всемирный день топиария (фигурной стрижки деревьев и кустарников), Международный день почитания чихуахуа, День танца маленьких утят, День рождения вазелина, Всемирный день фасилити-менеджмента.

14 мая в истории

14 мая 1643 года от туберкулеза умер король Франции Людовик XIII. Трон унаследовал его сын Людовик XIV, которому еще не было пяти лет. Подробнее.

14 мая 1796 года британский хирург Эдвард Дженнер впервые в мире сделал успешную прививку от оспы восьмилетнему мальчику. Подробнее.

14 мая 1940 года во Второй мировой войне капитулировали Нидерланды. Подробнее.

14 мая 1948 года в Тель-Авиве Давид Бен-Гурион (впоследствии – первый премьер-министр Государства Израиль) провозгласил Декларацию независимости Израиля. Подробнее.

14 мая 1955 года подписали Варшавский договор, который окончательно разделил мир на два противоборствующих лагеря, сохранявшиеся на протяжении всей «Холодной войны» (вторым лагерем были страны НАТО). Подробнее.

14 мая 1975 года футболисты «Динамо» (Киев) впервые завоевали Кубок обладателей кубков. Подробнее.

14 мая 1986 года глава СССР Михаил Горбачев наконец-то решил обратиться к населению страны с информацией об аварии на Чернобыльской АЭС. Подробнее.

14 мая 1995 года Беларусь начала отказываться от своей независимости и национальной идентичности. А также – стала на путь узурпации власти. В этот день по инициативе на тот момент легитимного президента страны Александра Лукашенко (избранного впервые в 1994 году) в стране провели референдум. На него вынесли четыре вопроса:

❓ Об изменении государственной символики: гражданам предлагали отказаться от исторического герба Беларуси «Погоня», берущего истоки во временах Великого Княжества Литовского, а также – от национального бело-красно-белого флага в пользу символики, похожей на ту, что была у Белорусской ССР. «За» проголосовали 75,1% белорусов, «против» — 20,5%.

❓ О предоставлении русскому языку статуса государственного на уровне с белорусским («за» 83,3%, «против» — 12,7%).

❓ О поддержке действий президента, направленных на экономическую интеграцию с Российской Федерацией («за» 83,3%, «против» – 12,5%).

❓ О необходимости внесения изменений в конституцию, которые предусматривали бы возможность досрочного прекращения полномочий Верховного Совета президентом в случаях систематического или грубого нарушения конституции («за» — 77,7%, «против» — 17,8%).

«Мы сами создали то, кем мы являемся сегодня, собственными руками, голосами, молчанием, безразличием и нежеланием понять очевидное. Мы тогда отказались от национальных символов, чтобы сегодня за них умереть или попасть в ад. Мы согласились на унижение нашего языка, чтобы сегодня попытаться возродить его по частям и научить наших детей простым словам. Мы сами дали Лукашенко возможность разрушить разделение властей, согласившись распустить парламент. И сами попали в ловушку «братских объятий», разрешив более глубокую интеграцию с Россией. Это произошло 14 мая 1995 года. Именно тогда состоялся первый референдум, который лишил нас национальных государственных символов, родного языка и права самостоятельно решать свою судьбу», — написала о последствиях того референдума в 2021 году главная редактор белорусской газеты «Новы час» Оксана Колб (в 2022 году за участие в протестах против Лукашенко ее приговорили к 2,5 года тюрьмы, однако противница режима успела выехать из страны).

В 1995-м, по свидетельству Колб, власть прибегла как к пиар-технологиям, так и к созданию фейков для дискредитации национального движения. А создателем самого мерзкого произведения пропагандистского искусства стал режиссер Юрий Азаренок – отец того самого нынешнего лукашенковского главпропагандиста Григория Азаренка, который по степени экзальтации может «дать фору» россиянину Соловьеву.

«Сторонники Лукашенко стремились дискредитировать Белорусский народный фронт в глазах белорусов и доказать его разрушительную силу. Накануне референдума был показан фильм «Дети лжи» режиссера Юрия Азаренка, снятый в духе лучших традиций тоталитарной пропаганды. В фильме Белорусский народный фронт связывали с коллаборантами, которые сотрудничали во время оккупации Беларуси нацистскими захватчиками», – напомнила главная редактор.

Церковный праздник 14 мая

14 мая чтят память мученика Исидора. Подробнее.

Народные приметы

Если 14 мая погода пасмурная, то урожай будет плохой.

Ясный день – к хорошему урожаю.

Если день холодный, таким будет и лето.

Что нельзя делать 14 мая

Нельзя ссориться.

Нельзя думать о плохом.

Лучше не отправляться в этот день в путь.