Сегодня 14 мая: какой праздник и день в истории

14 мая в Украине – День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны. В этот день 1643 года королем Франции стал Людовик XIV. В 1796-м впервые в мире сделали успешную прививку от оспы. В 1940-м Нидерланды капитулировали перед Германией во Второй мировой войне. В 1948-м Давид Бен-Гурион провозгласил Декларацию независимости Израиля. В 1955-м страны восточной Европы и СССР подписали Варшавский договор. В 1975-м «Динамо» (Киев) впервые завоевал Кубок обладателей кубков. В 1986-м глава СССР Горбачев произнес телевизионную речь об аварии на ЧАЭС – впервые с момента взрыва реактора на станции.

Праздники и памятные даты 14 мая

14 мая в Украине – День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны.

В мире: День распространения информации о травмах спинного мозга.

Также отмечают: День рождения вазелина, День танца маленьких утят, Международный день почитания чихуахуа.

Праздники и памятные даты 14 мая

14 мая 1643 года от туберкулеза умер король Франции Людовик XIII. Трон унаследовал его сын Людовик XIV, которому еще не было пяти лет. За несколько месяцев до смерти короля умер и кардинал Ришелье. Поэтому в ближайшие годы страной руководила в качестве регента мать Людовика Анна Австрийская и преемник Ришелье – кардинал Мазарини. С учетом периода регентства Людовик XIV правил во Франции 72 года и сто дней, без опеки — 54 года.

Он был потомком двух могущественных династий Европы этого времени: со стороны отца – Бурбонов, со стороны матери – Габсбургов. С рождения имел титул Богоданный, ведь на протяжении более 20 лет наследников у короля Людовика XIII не было – у королевы было большое количество выкидышей. Так что рождение здорового мальчика восприняли, как настоящее чудо. Следом Анна Австрийская родила еще одного сына – Филиппа. Начало правления Людовика XIV не было спокойным – в стране начались беспорядки, поддерживаемые аристократией и Парижским парламентом. Они получили название Фронда, и впоследствии это слово стало нарицательным. Людовик XIV известен по своему прозвищу Король-Солнце. Во времена его правления монархия во Франции достигла абсолюта. Этому королю приписывают фразу «Государство – это я!», хотя историки не доказали, что он действительно такое говорил. Еще одной из характеристик одного из самых известных королей Франции было то, что он много воевал и расширял подконтрольные стране территории. Из 54-х лет своего единоличного правления он 32 провел в различных войнах. Угроза, исходившая от воинственного короля Франции, даже заставила другие европейские страны создать Аугсбургскую лигу – для защиты. Король пережил своего сына, внука и старшего правнука. В итоге наследовал Королю-Солнцу четырехлетний правнук – Людовик XV, во времена правления которого в стране начала наростать напряженность и разразился экономический кризис. Умер Людовик XIV от гангрены в 1715 году. Перед смертью он вызвал о себе правнука и обратился к нему с речью, которую по-разному передают разные источники. Достоверно известно, что среди прочего монарх сказал: «Я ухожу, но государство остается навсегда».

14 мая 1796 года британский хирург Эдвард Дженнер впервые в мире сделал успешную прививку от оспы восьмилетнему мальчику. Именно Дженнер стал изобретателем прививки от натуральной оспы, которая была одной из самых тяжелых болезней своего времени и убивала людей миллионами.

По приблизительным подсчетам с VI по XX век болезнь привела к смерти не менее 1 млрд человек. Дженнер применил для прививки людям вирус коровьей оспы. Свои исследования он проводил с 1791 года. А в 1796-м получил согласие от своего садовника на то, чтобы сделать экспериментальную прививку его сыну – Джеймсу Фиппсу. Дженнер взял гной из волдырей коровьей оспы на руках доярки Сары Нельмес. И сделал прививку восьмилетнему Джеймсу в обе руки. У ребенка возникла лихорадка, но симптомов оспы не было. Проведя ряд экспериментов с еще более чем десятком привитых, Дженнер представил отчет в Королевское общество, в котором описал свое открытие и опыты. Однако сначала члены Королевского общества отказали исследователю в публикации его работы. Совет Королевского общества заявил, что описанное им «невозможно» и вообще: «Ему лучше не обнародовать такую дикую идею, чтобы это не повредило его стабильной репутации». Однако Дженнер не остановился – в 1798 году он за свой счет опубликовал книгу на 75 страницах, описав уже 23 случая прививок, которые провел – в том числе, он уже привил собственного сына Роберта. Однако и это издание встретило волну критики. Против идей коллеги выступали многочисленные медики. Впоследствии его открытие все же оценили, но популяризировать вакцинацию удалось уже последователям – хирургу Генри Клайну и врачам Джорджу Пирсону и Уильяму Вудвилу (при этом Пирсон пытался приписать открытие прививки от оспы себе). Полностью избавиться от натуральной оспы удалось только в ХХ веке – благодаря массовой вакцинации. Сейчас этот вирус не существует в природе.

14 мая 1940 года во Второй мировой войне капитулировали Нидерланды. Это произошло на пятый день немецкого вторжения в страну, начавшееся 10 мая. К вторжению немцев голландцы были не особенно хорошо готовы. Они начали увеличивать оборонные бюджеты с 1936 года, когда Германия ввела войска в Рейнскую демилитаризованную зону, но к мобилизации вооруженных сил приступили лишь незадолго до объявления Великобританией и Францией войны Германии (в сентябре 1939-го). Перевооружение провести не успели. В 1939-м, с началом Второй мировой войны, Нидерланды объявили о своем нейтралитете, но это им не помогло. Германии нужно было отвлечь французские и британские войска от обхода линии Мажино через Арденны, а также получить в распоряжение аэродромы на побережье Северного моря. Несмотря на недостаточную готовность к отражению наступления, голландцы смогли замедлить продвижение войск Вермахта. Также они полностью провалили попытку немцев высадить десант с целью захвата королевской семьи и правительства: большинство из 1500 десантников уничтожили, а выживших взяли в плен и переправили в Великобританию. Также уничтожили значительную часть немецких транспортных самолетов (в общей сложности в Нидерландах Люфтваффе потеряло более 500 самолетов). Капитулировать Нидерланды заставила массированная бомбардировка Роттердама.

Из-за нее погибли почти 1000 человек, а центр города превратился в руины. Королевскую семью и правительство Нидерландов эвакуировали в Великобританию. Решение о капитуляции главнокомандующий голландской армией генерал Винкельман принял 14 мая. 15-го армия Нидерландов сложила оружие.

14 мая 1948 года в Тель-Авиве Давид Бен-Гурион (впоследствии – первый премьер-министр Государства Израиль) провозгласил Декларацию независимости Израиля.

Сейчас эту дату отмечают как День независимости Израиля. Объявлению независимости предшествовало утверждение Генеральной Ассамблеей ООН резолюции №181 (29 ноября 1947 года). Резолюция предусматривала прекращение действия британского мандата в Палестине до 1 августа 1948 года и создание на этой территории независимых еврейского и арабского государств. Города Иерусалим и Вифлеем должны были стать территорией под международным контролем. Мировое арабское сообщество сразу же не восприняло это решение, требуя создания единого государства на территории Палестины. Так что сразу после провозглашения независимости Израиля – 15 мая 1948 года – началась Первая арабо-израильская война. В ней Израиль отстоял свое право на существование, а вот арабское государство в Палестине так и не создали.

14 мая 1955 года подписали Варшавский договор, который окончательно разделил мир на два противоборствующих лагеря, сохранявшиеся на протяжении всей «Холодной войны» (вторым лагерем были страны НАТО). Договор назывался «о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи социалистических стран», однако в большинстве своем касался именно военного сотрудничества.

Сразу же создали объединенное командование вооруженными силами. Странами-участниками ОВД (Организации Варшавского договора) стали Албания, Болгария, ГДР, Польша, Румыния, СССР, Венгрия и Чехословакия. Понятно, что «первую скрипку» играл СССР. Подписание договора стало ответом социалистического лагеря на присоединение ФРГ к НАТО (случившееся 6 мая 1955 года). Варшавский договор вступил в силу 5 июня. Его срок действия был рассчитан на 30 лет, и в 1985 году его продлили еще на 20. Но постепенно страны выходили из него — по мере избавления зависимости от СССР. Этот процесс полностью завершился с распадом СССР. Историки отмечают, что ОВД стала уникальной тем, что во время своего существования ни разу не воевала с «потенциальным противником», но регулярно вводила войска на территорию своих стран-членов для подавления протестов местного населения против коммунистической власти. Самые известные случаи такого применения войск стран Варшавского договора – введение их в Венгрию в 1956-м и Чехословакию – в 1968-м.

14 мая 1975 года футболисты «Динамо» (Киев) впервые завоевали Кубок обладателей кубков.

Это была та самая легендарная «команда Лобановского». 34-летний Валерий Лобановский возглавил «Динамо» в 1973-м. К работе также присоединился Олег Базилевич, после окончания карьеры футболиста тренировавший «Шахтер». В тандеме они трудились до 1976 года. В штаб команды в 1974-м также вошел Анатолий Пузач. Уже в 1975-м их работа дала потрясающие результаты. Киевская команда завоевала сразу два ключевых европейских футбольных трофея — Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА. В финале 14 мая 1975 года динамовцы играли с венгерским «Ференцварошем» в Базеле и выиграли 3:0. Дубль сделал Владимир Онищенко, один гол забил Олег Блохин.

14 мая 1986 года глава СССР Михаил Горбачев наконец-то решил обратиться к населению страны с информацией об аварии на Чернобыльской АЭС. Несмотря на продолжительность этой речи, зрители точно не могли сделать из нее правильные выводы о масштабе трагедии.

«Как докладывают специалисты, в период планового вывода из работы четвертого блока мощности реактора внезапно возросли. Значительное выделение пара и последовавшая затем реакция привели к образованию водорода, его взрыву, разрушению реактора и связанному с этим радиоактивному выбросу. Мы впервые столкнулись с такого рода чрезвычайным происшествием, когда потребовалось быстро обуздать опасную силу вышедшего из-под контроля атома и предельно ограничить масштабы аварии», – рассказывал Горбачев.

При этом генсек уверял: «Благодаря принятым эффективным мерам сегодня можно сказать — худшее позади. Наиболее серьезные последствия удалось предотвратить».

Церковный праздник 14 мая

14 мая чтят память мученика Исидора. Он жил в III веке на острове Хиос. Служил в полку военачальника Нумерия. Исидор был христианином, берег целомудрие и избегал языческих обычаев. Однако указ императора Декия предписывал всем воинам поклоняться римским богам и приносить им жертвы. На Исидора Нумерию донес сотник. На допросе святой признался, что верит в Христа и отказался принести жертву идолам. Тогда его отдали на мучения. Военачальник велел отрезать святому язык, но тот и после этого продолжал четко произносить слова молитвы. Тогда Нумерий с ужасом упал на землю и сам потерял дар речи. Поднявшись с помощью воинов, он знаками потребовал себе дощечку и на ней написал приказ отсечь голову святому Исидору. Это произошло в 251 году.

Народные приметы

Если 14 мая погода пасмурная, то урожай будет плохой.

Ясный день – к хорошему урожаю.

Если день холодный, таким будет и лето.

Что нельзя делать 14 мая

Нельзя ссориться.

Нельзя думать о плохом.

Лучше не отправляться в этот день в путь.