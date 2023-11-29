Сегодня 29 ноября: какой праздник и день в истории

29 ноября 1778 года родился Григорий Квитка-Основьяненко – украинский писатель и драматург, вся жизнь которого была связана с Харьковом. В 1830 году в Варшаве началось польское Ноябрьское восстание – против россиян. В 1947-м Генассамблея ООН приняла решение о разделе подмандатной территории Палестины и создании там двух независимых государств — еврейского и арабского.

Праздники и памятные даты 29 ноября

29 ноября – Международный день солидарности с палестинским народом.

В мире также: День зубочистки, Международный день ягуара, Всемирный день муравьедов.

Праздники и памятные даты 29 ноября

29 ноября 1778 года в селе Основа (сейчас — это территория одноименного района Харькова) родился Григорий Квитка-Основьяненко — писатель, которого часто называют «отцом украинской прозы», а также драматург и культурно-общественный деятель.

Вся жизнь Григория Квитки была связана с Харьковом – начиная со службы в Харьковском кирасирском полку и председательства в Харьковской палате уголовного суда. Однако, безусловно, главный вклад он внес в культурное развитие города. Квитка-Основьяненко был членом Общества наук при Харьковском университете и участвовал в создании Харьковского профессионального театра. А с 1812 года стал его директором. При участии Григория Квитки-Основьяненко в Харькове основали Благотворительное общество, Институт благородных девиц, Харьковскую губернскую публичную библиотеку. А также – издавали первый в Украине журнал «Украинский Вестник» (1816–1817) и альманах «Молодык» (1843–1844).

Именно в «Украинском Вестнике» вышли первые произведения писателя. Всем украинским школьникам Квитка-Основьяненко в первую очередь известен своими комедиями «Сватанье на Гончаровке» и «Шельменко денщик». Среди его прозаических произведений — «Салдацкий патрет», «Конотопская ведьма», «Маруся», «Козырь-девка», «Сердешная Оксана», «Искренняя любовь» и т.д. Умер Григорий Квитка в возрасте 64 лет и был похоронен в Харькове. Его могила вплоть до 1930-х находилась на Холодногорском кладбище. Однако уже при советских захватчиках кладбище разрушили. Надгробие Квитки-Основьяненко перенесли в Покровский собор, а впоследствии — на 2-е городское кладбище.

29 ноября 1830 года в Варшаве началось Ноябрьское восстание 1830-1831 годов.

В то время Королевство Польское юридически было автономным государством в составе Российской империи. Такой статус Польша получила в 1815 году по результатам наполеоновских войн и решений Венского конгресса, заключив с российским императором персональную унию. Главой государства был российский император, также имевший титул короля Польши. Польские земли разделили между Россией, Австрией и Пруссией.

Де-юре та часть, которая входила в состав Российской империи, имела собственную конституцию, сейм, армию и денежную единицу, отдельное законодательство и бюджет, даже таможню на границе с другими землями империи. Фактически же с Польшей россияне стремились сделать то же самое, что в свое время сделали с Украиной (Гетманщиной): начать с «договоренностей», а завершить поглощением, уничтожением всех признаков государственности и репрессиями. Этот процесс стартовал почти сразу. Император Александр I назначил в Польшу наместника – Юзефа Зайончека, а параллельно сделал главнокомандующим польской армии (т.е. находившихся в Польше российских корпусов) своего брата – великого князя Константина Павловича. Значительное количество исследователей склоняется к тому, что с самого начала правил в Польше именно князь Константин, хотя юридически он стал наместником только после смерти Зайончека (и после смерти Александра I) – в 1826 году. При этом у «императорского брата» были практически диктаторские полномочия. Постепенно в Польше начали «сворачивать» любые проявления демократии, ввели цензуру, начали преследование национально-патриотических организаций. С 1825 года Сейм, работа которого была предусмотрена при создании этого автономного образования, заседал тайно. Понятно, что протестные настроения нарастали. Они разразились в ноябре 1830-го – на фоне слухов о том, что польское войско отправят подавлять Июльскую революцию во Франции. 29 ноября повстанцы напали на дворец Константина Павловича и казармы русских войск, захватили городской арсенал и начали вооружать народ. Вскоре вся Варшава уже находилась в руках повстанцев. Князь Константин чуть не погиб при атаке на дворец и вынужден был отступить с войсками за Буг. Уже летом следующего года он заболел холерой и умер.

Поляки же, изгнав наместника, продолжали попытки договориться с новым императором – Николаем I, формировали Временное правительство, утверждали диктаторов. В январе 1931 года многотысячная демонстрация в Варшаве заставила Сейм провозгласить свержение Николая I с польского престола. Именно в эти дни появился известный лозунг: «За нашу и вашу свободу!», призывавший другие угнетенные россиянами народы восставать против оккупантов. Но своей цели – восстановления независимого Польского государства – повстанцы достичь не смогли по ряду причин: от внутренних распрей и отсутствия поддержки крестьянством до прямого военного подавления революции. Российские войска начали штурм Варшавы в конце лета 1831 года, и столица вынуждена была капитулировать. Сейм, правительство и остатки польской армии пересекли границы Австрии и Пруссии, где были интернированы. После этого на польских землях, которым не посчастливилось войти в состав Российской империи, начались жестокие репрессии, а все остатки автономии ликвидировали.

29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию № 181. Она предусматривала прекращение действия британского мандата в Палестине до 1 августа 1948 года и создание на этой территории независимых еврейского и арабского государств.

Британский мандат действовал на территории Палестины с 1923 года. Он был утвержден решением Лиги Наций по результатам Первой мировой войны: Великобритания получила под свое временное управление бывшие территории Османской империи на Ближнем Востоке. Таких мандатов в отношении бывших земель Османской империи было несколько. Идея заключалась в том, что получившие их страны будут управлять этими территориями «до тех пор, когда они будут способны жить самостоятельно». Резолюция ООН принималась незадолго до окончания ранее отведенного срока действия британского мандата. Резолюция предусматривала создание в Палестине двух государств — арабского и еврейского, а города Иерусалим и Вифлеем должны были стать территорией под международным контролем. Такой подход еще на этапе его обсуждения сразу столкнулся с сопротивлением со стороны мирового арабского сообщества. В то время, когда Еврейское агентство как представитель еврейского населения Палестины настаивало на создании своего независимого государства, арабское сообщество требовало создания единого государства на территории Палестины (где количественно преобладало арабское население, поэтому перспективы участия евреев в управлении таким государственным образованием были очень сомнительными). В последний день действия мандата палестинские евреи согласно решению ООН объявили о создании независимого государства Израиль. А после этого сразу началась первая из множества арабо-израильских войн. Ее результатом стало то, что Израиль отстоял свое право на независимость, а вот арабское государство в Палестине так и не создали.

29 ноября 2004 года начальник избирательного штаба кандидата в президенты Украины Виктора Януковича Сергей Тигипко ушел в отставку — и с этой должности, и с должности главы Нацбанка Украины.

Церковный праздник 29 ноября

29 ноября по новому церковному календарю в Украине чтят память мученика Парамона и с ним 370 мучеников. Святой мученик Парамон и с ним 370 мучеников пострадали за веру в Христа в 250 году при императоре Декии. Правитель восточных областей Аквиан заключил в тюрьму 370 христиан, заставляя их отречься от Христа и принести жертву языческим идолам. Заключенных подвергали пыткам. Местный житель Парамон, глядя на то, как терпят мучения его единоверцы, сам явился к правителю и заявил о своей вере в Христа. Парамона и других 370 мучеников после жестоких пыток обезглавили.

Народные приметы

Если 29 ноября идет снег, то скоро начнутся сильные метели.

Если в этот день сильный ветер, то зима будет холодной и снежной.

Если дождливая погода, то зима будет теплой и сырой.

Что нельзя делать 29 ноября

Нельзя игнорировать советы близких и друзей.

Лучше не делать больших покупок.

Беременным нельзя есть ягоды.