Live
  • Вт 01.07.2025
  • Харьков  +17°С
  • USD 41.78
  • EUR 48.99

Июнь в Харькове стал рекордным по количеству атак – Терехов

Происшествия 14:41   01.07.2025
Виктория Яковенко
Июнь в Харькове стал рекордным по количеству атак – Терехов Фото: Игорь Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал статистику ударов по городу за июнь. По данным мэра, в первый месяц лета зафиксировали рекорд по количеству воздушных атак с начала полномасштабного вторжения.

Согласно статистике, в прошлом месяце Харьков армия РФ обстреляла 142 раза. Били «Шахеды», БпЛА «Молния» и «Черника», FPV-дроны, КАБы, различные виды ракет и РСЗО «Торнадо-С».

В результате ударов погибли 15 человек, пострадали 157 жителей, среди которых 25 детей.

«Отдельно должен вспомнить самую масштабную одновременную комбинированную атаку на город, которая произошла 7 июня. В тот день под главный удар попало крупное гражданское предприятие по производству мягких контейнеров для агропродукции. В результате взрывов возник большой пожар, произошел обвал конструкций. От здания остались только развалины. Тушение пожара там длилось непрерывно 12 дней. Удалось спасти двух человек. Под завалами обнаружили тела еще шестерых работников предприятия. По степени опасности и технической сложности эта ситуация была близка к трагедии в «Эпицентре», — отметил Терехов.

Напомним, в ночь на 7 июня Харьков пережил самую масштабную воздушную атаку с начала войныВзрывы звучали беспрерывно два часа подряд —  с 3:00 до 5:00. По данным облпрокуратуры, россияне применили более 50 беспилотников, четыре КАБа и ракету. На гражданском предприятии в Киевском районе, которое, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, приняло основной удар — 40 БпЛА, четыре КАБа и ракету, пострадали пятеро сотрудников: три женщины и двое мужчин. Еще шестеро работников, предварительно, оказались заблокированными.

Читайте также: Терехов: 12 дней в Харькове тушили пожар на предприятии, которое атаковала РФ

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное 1 июля: будет сессия, рекордное количество атак
Новости Харькова — главное 1 июля: будет сессия, рекордное количество атак
01.07.2025, 14:47
Теперь в розетках не 220, а 230 вольт: как это скажется на технике харьковчан
Теперь в розетках не 220, а 230 вольт: как это скажется на технике харьковчан
01.07.2025, 09:53
Масштабная реконструкция в Харькове: что ремонтируют впервые за полвека (фото)
Масштабная реконструкция в Харькове: что ремонтируют впервые за полвека (фото)
01.07.2025, 13:47
Информация об аномальной жаре – слухи? Опасно снова будет на Харьковщине
Информация об аномальной жаре – слухи? Опасно снова будет на Харьковщине
01.07.2025, 14:18
Вопросы восстановления и переименования. Терехов созывает сессию в Харькове
Вопросы восстановления и переименования. Терехов созывает сессию в Харькове
01.07.2025, 12:34
Велосипед у жителя Харьковщины украли в подъезде многоэтажки
Велосипед у жителя Харьковщины украли в подъезде многоэтажки
01.07.2025, 15:21

Новости по теме:

16:13
Четыре боя продолжаются на Харьковщине: сводка Генштаба на 16:00
08:09
Авиаудары и не менее 12 атак: утренние данные Генштаба о Харьковщине
16:45
Враг бил по Харьковщине из авиации, было восемь атак: данные Генштаба на 16:00
16:47
На Харьковщине продолжаются три атаки: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
12:33
Четверо погибли, более 80 – пострадали: Терехов об атаках на Харьков за неделю

Вы читали новость: «Июнь в Харькове стал рекордным по количеству атак – Терехов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 июля 2025 в 14:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал статистику ударов по городу за июнь. По данным мэра, в первый месяц лета зафиксировали рекорд по количеству воздушных атак".