Июнь в Харькове стал рекордным по количеству атак – Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал статистику ударов по городу за июнь. По данным мэра, в первый месяц лета зафиксировали рекорд по количеству воздушных атак с начала полномасштабного вторжения.
Согласно статистике, в прошлом месяце Харьков армия РФ обстреляла 142 раза. Били «Шахеды», БпЛА «Молния» и «Черника», FPV-дроны, КАБы, различные виды ракет и РСЗО «Торнадо-С».
В результате ударов погибли 15 человек, пострадали 157 жителей, среди которых 25 детей.
«Отдельно должен вспомнить самую масштабную одновременную комбинированную атаку на город, которая произошла 7 июня. В тот день под главный удар попало крупное гражданское предприятие по производству мягких контейнеров для агропродукции. В результате взрывов возник большой пожар, произошел обвал конструкций. От здания остались только развалины. Тушение пожара там длилось непрерывно 12 дней. Удалось спасти двух человек. Под завалами обнаружили тела еще шестерых работников предприятия. По степени опасности и технической сложности эта ситуация была близка к трагедии в «Эпицентре», — отметил Терехов.
Напомним, в ночь на 7 июня Харьков пережил самую масштабную воздушную атаку с начала войны. Взрывы звучали беспрерывно два часа подряд — с 3:00 до 5:00. По данным облпрокуратуры, россияне применили более 50 беспилотников, четыре КАБа и ракету. На гражданском предприятии в Киевском районе, которое, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, приняло основной удар — 40 БпЛА, четыре КАБа и ракету, пострадали пятеро сотрудников: три женщины и двое мужчин. Еще шестеро работников, предварительно, оказались заблокированными.
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- • Дата публикации материала: 1 июля 2025 в 14:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал статистику ударов по городу за июнь. По данным мэра, в первый месяц лета зафиксировали рекорд по количеству воздушных атак".