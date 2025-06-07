Фото последствий ударов по Харькову опубликовал Синегубов: куда прилетело
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил оперативную информацию о «прилетах» и разрушениях в результате массированной российской атаки по Харькову.
«Киевский район. Предварительно в результате попадания 40 БпЛА, 4 КАБ и 1 ракеты по территории гражданского предприятия вспыхнул пожар на площади 10 000 м кв. Зафиксировано попадание в четыре здания цеха. Под завалами могут находиться люди. Попадание БпЛА в дерево возле двухэтажного жилого дома. Попадание БпЛА в частный дом с последующим возгоранием на площади 10 м кв. Попадание БпЛА в землю. Вспыхнула хозяйственная постройка на площади 10 м кв. Основянский район. Попадание БпЛА в 9-тиэтажный жилой дом. Произошло возгорание 12 квартир на 7, 8 и 9 этаже на площади 600 м кв. Из-под завалов деблокировали женщину. Медики оказывают пострадавшей помощь. Также горели два автомобиля», — написал Синегубов утром 7 июня.
Еще три «Шахеда» ударили в заброшенное здание коровника на окраине Харькова и пять БпЛА — по открытой территории. Там возник пожар.
Итого Харьков атаковали 53 БпЛА, четырьмя КАБами и ракетой.
Читайте также: «Надеюсь, будет реакция, что нужно усилить Харьков» — TLK news о ночи ужаса
Ранее мэр города Игорь Терехов сообщил, что количество погибших в Харькове возросло до двух, еще 17 человек пострадали, среди них двое — дети. Взрывы в Харькове звучали беспрерывно два часа подряд — с 03:10. Вначале город атаковали БпЛА, следом — ракеты и КАБы. Жители насчитали не менее 55 взрывов. Мэр Игорь Терехов сообщил об ударах по двум многоэтажкам: в центре и Основянском районе, а также — по частному дому, гражданскому предприятию и территории вуза — в Киевском.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: массированная атака, новости Харькова, прилеты, синегубов, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Фото последствий ударов по Харькову опубликовал Синегубов: куда прилетело»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 июня 2025 в 07:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил оперативную информацию о «прилетах» и разрушениях в результате массированной российской атаки по Харькову".