Фото последствий ударов по Харькову опубликовал Синегубов: куда прилетело

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил оперативную информацию о «прилетах» и разрушениях в результате массированной российской атаки по Харькову.

«Киевский район. Предварительно в результате попадания 40 БпЛА, 4 КАБ и 1 ракеты по территории гражданского предприятия вспыхнул пожар на площади 10 000 м кв. Зафиксировано попадание в четыре здания цеха. Под завалами могут находиться люди. Попадание БпЛА в дерево возле двухэтажного жилого дома. Попадание БпЛА в частный дом с последующим возгоранием на площади 10 м кв. Попадание БпЛА в землю. Вспыхнула хозяйственная постройка на площади 10 м кв. Основянский район. Попадание БпЛА в 9-тиэтажный жилой дом. Произошло возгорание 12 квартир на 7, 8 и 9 этаже на площади 600 м кв. Из-под завалов деблокировали женщину. Медики оказывают пострадавшей помощь. Также горели два автомобиля», — написал Синегубов утром 7 июня.

Еще три «Шахеда» ударили в заброшенное здание коровника на окраине Харькова и пять БпЛА — по открытой территории. Там возник пожар.

Итого Харьков атаковали 53 БпЛА, четырьмя КАБами и ракетой.

Ранее мэр города Игорь Терехов сообщил, что количество погибших в Харькове возросло до двух, еще 17 человек пострадали, среди них двое — дети. Взрывы в Харькове звучали беспрерывно два часа подряд — с 03:10. Вначале город атаковали БпЛА, следом — ракеты и КАБы. Жители насчитали не менее 55 взрывов. Мэр Игорь Терехов сообщил об ударах по двум многоэтажкам: в центре и Основянском районе, а также — по частному дому, гражданскому предприятию и территории вуза — в Киевском.