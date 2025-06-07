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Серия взрывов в Харькове: атакуют ракетами, «Шахедами» и КАБами (видео)

Происшествия 04:03   07.06.2025
Оксана Горун
Серия взрывов в Харькове: атакуют ракетами, «Шахедами» и КАБами (видео) Фото: Anton Petrus

Начиная с 03:10 ночи в Харькове раздаются взрывы.

Дополнено в 04:03. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город — под комбинированной атакой. К ударам БпЛА добавились ракеты и КАБы.

В Основянском районе — «прилет» в многоэтажку.

Дополнено в 03:58. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харькове — «прилеты» по двум районам — Киевскому и Основянскому. Есть пострадавшие.

Дополнено в 03:45. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что один из ударов пришелся по центральной части города.

«В Харькове взрыв. Еще группа «Шахедов» двигается на город. Будьте осторожны!» — написал мэр Терехов.

Позже он уточнил: в городе — серия взрывов. Известно о «прилете» в Киевском районе — по гражданскому предприятию. Возник пожар.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 июня 2025 в 04:03;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начиная с 03:10 ночи в Харькове раздаются взрывы".