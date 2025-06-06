«Будешь истории в окопе рассказывать»: учитель судится с экс-сотрудником ТЦК

Учитель истории из Харькова, кадры избиения которого сотрудником РТЦК и СП облетели соцсети, категорически отрицает заявление ОТЦК, что это он спровоцировал конфликт. Об этом он сказал журналистам 4 июня после подготовительного заседания суда, которое не состоялось из-за неявки обвиняемого и его защитника. А без обвиняемого, объяснила адвокат учителя, подготовительное заседание провести невозможно. Сотрудника РТЦК ранее отправили в боевую бригаду. Есть ли перспективы у дела — смотрите в видеорепортаже МГ «Объектив».

Кадры избиения гражданского мужчиной в камуфляже ранее всколыхнули соцсети. Еще больший резонанс ситуация приобрела, когда стало известно, что на видео — 30-летний школьный учитель, который по закону имеет отсрочку.

Юрий Федяй, учитель истории, потерпевший

Да, у меня есть отсрочка. Я работаю в школе с 2017 года. Все военно-учетные документы я всегда обновляю.

За педагога вступился мэр Игорь Терехов и призвал наказать агрессора, который наносил удары. Дело квалифицировали как «хулиганство» и передали в суд.

Юрий Федяй, учитель истории, потерпевший

Я не совершал провокаций в сторону сотрудников ТЦК. Выполнял все их требования. На видео видно, как один из сотрудников ТЦК держит мои документы, а другой, зная, что у меня нормальный военно-учетный документ, наносит два удара. Я никого не оскорблял, не убегал, не сопротивлялся.

Такое заявление Юрий делает в ответ на обвинения Харьковского областного ТЦК и СП. Там заявили, что именно учитель спровоцировал конфликт, но в то же время осудили действия военного. Юрий говорит: шел по своим делам, когда встретил группу оповещения. И до сих пор не понимает, почему сотрудник РТЦК начал его бить. А событиям на видео предшествовало следующее:

Юрий Федяй, учитель истории, потерпевший

Были шутки в мою сторону, когда узнали, что я учитель. Я предоставил выписку из «Резерва» и отсрочку — оригинальную, даже не копию, из своего ТЦК. И начались шутки, что «будешь истории в окопе рассказывать». Я никак на это не реагировал, стоял, ждал, пока мне отдадут документы.

Юрий продолжает работать в школе, преподает онлайн, но, признается, из-за этого дела потерял много времени и нервов. Физический вред судебно-медицинская экспертиза квалифицировала как легкий.

Юлия Палагина, адвокат Юрия

Сейчас был подан в суд иск о взыскании морального вреда за причиненные страдания. О сумме, видимо, поговорим позже во время судебного рассмотрения дела. Кроме унижения, которое почувствовал потерпевший и в момент нанесения ударов, когда пресса освещает каждый раз новые подробности и каждый раз сопровождается это тем видео, на котором происходит избиение потерпевшего. Каждый раз он это проживает, он это видит. Более того, для его репутации также есть определенные минусы ввиду того, что это видео видели его ученики. Это престиж прежде всего учителя.

Первое подготовительное заседание не состоялось, его перенесли на 10 июня. Причина — не было ни обвиняемого, ни его адвоката. Защитник объяснил, что в то же время участвует в заседании другого суда.

Юлия Палагина, адвокат Юрия

Учитывая императивную норму УПК об обязательном участии обвиняемого во время подготовительного судебного заседания, если мы будем видеть, что, действительно, со стороны обвиняемого и его защитника есть определенные попытки избежать наказания, затягивать судебный процесс, будем инициировать вопрос привода.

А сам обвиняемый в суд вряд ли придет. Ведь, как рассказал «Фактам ICTV» руководитель Харьковского областного ТЦК и СП Александр Конев, военного с инвалидностью III группы перевели в часть, которая выполняет боевую задачу на одном из направлений.

Юлия Палагина, адвокат Юрия

Такая реакция со стороны представителей ТЦК не совсем понятна. То есть сложилась ситуация, при которой якобы отправка для несения военной службы является наказанием для обвиняемого. Возможно, как избежание наказания, да. Я думаю, что, скорее всего, стороной защиты будет инициироваться вопрос о приостановлении уголовного производства именно на основании того, что лицо, выполняя боевую задачу, находится на позициях.

Адвокат говорит: квалифицировать дело иначе, чем «хулиганство», процессуально было невозможно.

Юлия Палагина, адвокат Юрия

Население было настроено крайне решительно, чтобы наказать более строго данного обидчика, однако … Он входил просто в группу оповещения, он является солдатом. Просто если бы он был офицером, это было бы другое дело.

В деле есть свидетели. И это не только работники группы оповещения, но и гражданские лица. Устанавливать правду в таких конфликтах было бы значительно проще, если бы сотрудников ТЦК наконец обеспечили боди-камерами, добавляет адвокат.