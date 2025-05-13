Инцидент с учителем и ТЦК в Харькове: Терехов обратился к правоохранителям
«Позорным» назвал мэр Харькова Игорь Терехов видео, где работник одного из терцентров комплектования бьет мужчину возле автомата с водой. Городской голова прокомментировал событие.
По данным Терехова, пострадал харьковский учитель истории, прав человека, «Защиты Отечества» и классный руководитель 8 класса.
«Мужчина, который имел законное право на бронь и во время встречи с представителями ТЦК предоставил соответствующие документы. Все это зафиксировано на опубликованных кадрах, как и то, что он не нарушал закон, не провоцировал конфликт и не сопротивлялся. Он вел себя спокойно и не проявлял никакой агрессии, но это не остановило применение к нему сил», — отметил мэр.
Терехов говорит: нельзя обобщать – «в ТЦК работает много достойных людей, искренне служащих Украине. Однако такие случаи, как этот, отражаются на доверии к государству и обесценивают подвиг настоящих защитников». Мэр считает, что подобные инциденты играют на пользу врага и раскалывают общество изнутри.
«Я официально обращаюсь к руководству всех правоохранительных органов с просьбой провести полное расследование и наказать виновного. Это уже не просто очередной инцидент — это принципиальный вопрос справедливости, который особенно важен в условиях войны, когда каждый носящий форму должен быть примером чести, а не наоборот», — пишет Терехов.
Он также призвал медиа и общественность не оставаться в стороне.
«Нам нужна единая позиция. Мы строим демократическое государство, в котором каждый – учитель, военный, медик или кто-либо другой – имеет право на защиту и достойное отношение», — подчеркнул мэр.
Напомним, видео, где гражданского окружили несколько мужчин в военной форме, и один нанес удар в живот распространялось соцсетями 11 мая. В Харьковском ОТЦК и СП уточнили, что «конфликт возник вследствие провокационных действий со стороны гражданина». Действия своего военнослужащего осудили, а также назначили служебное расследование. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УКУ.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Игорь Терехов, новости Харькова, ОТЦК, учитель;
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- • Дата публикации материала: 13 мая 2025 в 15:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Позорным» назвал мэр Харькова Игорь Терехов видео, где работник одного из терцентров комплектования бьет мужчину возле автомата с водой. Городской голова прокомментировал событие.".