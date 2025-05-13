Live
  • Вт 13.05.2025
  • Харьков  +11°С
  • USD 41.54
  • EUR 46.16

Инцидент с учителем и ТЦК в Харькове: Терехов обратился к правоохранителям

Общество 15:14   13.05.2025
Виктория Яковенко
Инцидент с учителем и ТЦК в Харькове: Терехов обратился к правоохранителям Фото: Игорь Терехов

«Позорным» назвал мэр Харькова Игорь Терехов видео, где работник одного из терцентров комплектования бьет мужчину возле автомата с водой. Городской голова прокомментировал событие.

По данным Терехова, пострадал харьковский учитель истории, прав человека, «Защиты Отечества» и классный руководитель 8 класса.

«Мужчина, который имел законное право на бронь и во время встречи с представителями ТЦК предоставил соответствующие документы. Все это зафиксировано на опубликованных кадрах, как и то, что он не нарушал закон, не провоцировал конфликт и не сопротивлялся. Он вел себя спокойно и не проявлял никакой агрессии, но это не остановило применение к нему сил», — отметил мэр.

Терехов говорит: нельзя обобщать – «в ТЦК работает много достойных людей, искренне служащих Украине. Однако такие случаи, как этот, отражаются на доверии к государству и обесценивают подвиг настоящих защитников». Мэр считает, что подобные инциденты играют на пользу врага и раскалывают общество изнутри.

«Я официально обращаюсь к руководству всех правоохранительных органов с просьбой провести полное расследование и наказать виновного. Это уже не просто очередной инцидент — это принципиальный вопрос справедливости, который особенно важен в условиях войны, когда каждый носящий форму должен быть примером чести, а не наоборот», — пишет Терехов.

Он также призвал медиа и общественность не оставаться в стороне.

«Нам нужна единая позиция. Мы строим демократическое государство, в котором каждый – учитель, военный, медик или кто-либо другой – имеет право на защиту и достойное отношение», — подчеркнул мэр.

Напомним, видео, где гражданского окружили несколько мужчин в военной форме, и один нанес удар в живот распространялось соцсетями 11 мая. В Харьковском ОТЦК и СП уточнили, что «конфликт возник вследствие провокационных действий со стороны гражданина». Действия своего военнослужащего осудили, а также назначили служебное расследование. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УКУ.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Электоральный ландшафт Харькова не такой патриотический, как кажется — эксперт
Электоральный ландшафт Харькова не такой патриотический, как кажется — эксперт
13.05.2025, 10:50
«Греются как на курорте»: клубок змей заметили на «Стрелке» в Харькове (видео)
«Греются как на курорте»: клубок змей заметили на «Стрелке» в Харькове (видео)
13.05.2025, 13:41
Терехов поднял вопрос честности при распределении денег госбюджета на укрытия
Терехов поднял вопрос честности при распределении денег госбюджета на укрытия
13.05.2025, 08:38
Сегодня 13 мая: какой праздник и день в истории
Сегодня 13 мая: какой праздник и день в истории
13.05.2025, 06:00
Вербовали женщин для секса и шантажировали: схема работала в областных центрах
Вербовали женщин для секса и шантажировали: схема работала в областных центрах
13.05.2025, 11:20
Инцидент с учителем и ТЦК в Харькове: Терехов обратился к правоохранителям
Инцидент с учителем и ТЦК в Харькове: Терехов обратился к правоохранителям
13.05.2025, 15:14

Новости по теме:

22:15
“Самый актуальный вопрос” для Харькова поставил Терехов перед швейцарцами
14:18
«Харьков немного перевел дыхание» — Терехов об обстрелах за неделю
14:15
Терехов рассказал немцам о жизни в Харькове: реакция мэра Нюрнберга (видео)
16:34
Сколько в месяц экономит семья в Харькове на бесплатном проезде – Терехов 📹
16:18
«Никакой компенсации у людей нет» – Терехов о ситуации на «Барабашово»

Вы читали новость: «Инцидент с учителем и ТЦК в Харькове: Терехов обратился к правоохранителям»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 мая 2025 в 15:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Позорным» назвал мэр Харькова Игорь Терехов видео, где работник одного из терцентров комплектования бьет мужчину возле автомата с водой. Городской голова прокомментировал событие.".