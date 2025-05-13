Инцидент с учителем и ТЦК в Харькове: Терехов обратился к правоохранителям

«Позорным» назвал мэр Харькова Игорь Терехов видео, где работник одного из терцентров комплектования бьет мужчину возле автомата с водой. Городской голова прокомментировал событие.

По данным Терехова, пострадал харьковский учитель истории, прав человека, «Защиты Отечества» и классный руководитель 8 класса.

«Мужчина, который имел законное право на бронь и во время встречи с представителями ТЦК предоставил соответствующие документы. Все это зафиксировано на опубликованных кадрах, как и то, что он не нарушал закон, не провоцировал конфликт и не сопротивлялся. Он вел себя спокойно и не проявлял никакой агрессии, но это не остановило применение к нему сил», — отметил мэр.

Терехов говорит: нельзя обобщать – «в ТЦК работает много достойных людей, искренне служащих Украине. Однако такие случаи, как этот, отражаются на доверии к государству и обесценивают подвиг настоящих защитников». Мэр считает, что подобные инциденты играют на пользу врага и раскалывают общество изнутри.

«Я официально обращаюсь к руководству всех правоохранительных органов с просьбой провести полное расследование и наказать виновного. Это уже не просто очередной инцидент — это принципиальный вопрос справедливости, который особенно важен в условиях войны, когда каждый носящий форму должен быть примером чести, а не наоборот», — пишет Терехов.

Он также призвал медиа и общественность не оставаться в стороне.

«Нам нужна единая позиция. Мы строим демократическое государство, в котором каждый – учитель, военный, медик или кто-либо другой – имеет право на защиту и достойное отношение», — подчеркнул мэр.

Напомним, видео, где гражданского окружили несколько мужчин в военной форме, и один нанес удар в живот распространялось соцсетями 11 мая. В Харьковском ОТЦК и СП уточнили, что «конфликт возник вследствие провокационных действий со стороны гражданина». Действия своего военнослужащего осудили, а также назначили служебное расследование. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УКУ.