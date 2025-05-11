Из-за провокационных действий. Харьковский ОТЦК прокомментировал избиение

В соцсетях появилось видео, где представитель ОТЦК ударил мужчину в Харькове.

«Предварительно установлено, что конфликт возник вследствие провокационных действий со стороны гражданина. В то же время руководство и личный состав Харьковского областного ТЦК и СП осуждают поведение военнослужащего, допустившего участие в переросшем в физическое противостояние споре. Отмечаем: любые проявления физического или психологического давления недопустимы и запрещены», — пояснили в Харьковском ОТЦК.

По этому факту в ОТЦК назначили служебное расследование. По его результатам примут соответствующие меры, а виновных привлекут к ответственности, пообещали в ОТЦК.

По данному факту следователи Харьковского районного управления полиции №2 возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, сообщили в Нацполиции.

Видео: Харьков City