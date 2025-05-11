Из-за провокационных действий. Харьковский ОТЦК прокомментировал избиение
В соцсетях появилось видео, где представитель ОТЦК ударил мужчину в Харькове.
«Предварительно установлено, что конфликт возник вследствие провокационных действий со стороны гражданина. В то же время руководство и личный состав Харьковского областного ТЦК и СП осуждают поведение военнослужащего, допустившего участие в переросшем в физическое противостояние споре. Отмечаем: любые проявления физического или психологического давления недопустимы и запрещены», — пояснили в Харьковском ОТЦК.
По этому факту в ОТЦК назначили служебное расследование. По его результатам примут соответствующие меры, а виновных привлекут к ответственности, пообещали в ОТЦК.
По данному факту следователи Харьковского районного управления полиции №2 возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, сообщили в Нацполиции.
Видео: Харьков City
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Нацполиция, Харьков, Харьковский ОТЦК;
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- • Дата публикации материала: 11 мая 2025 в 18:08;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В соцсетях появилось видео, где представитель ОТЦК ударил мужчину в Харькове.".