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Из-за провокационных действий. Харьковский ОТЦК прокомментировал избиение

Происшествия 18:08   11.05.2025
Оксана Якушко
Из-за провокационных действий. Харьковский ОТЦК прокомментировал избиение Скриншот

В соцсетях появилось видео, где представитель ОТЦК ударил мужчину в Харькове.

«Предварительно установлено, что конфликт возник вследствие провокационных действий со стороны гражданина. В то же время руководство и личный состав Харьковского областного ТЦК и СП осуждают поведение военнослужащего, допустившего участие в переросшем в физическое противостояние споре. Отмечаем: любые проявления физического или психологического давления недопустимы и запрещены», — пояснили в Харьковском ОТЦК.

По этому факту в ОТЦК назначили служебное расследование. По его результатам примут соответствующие меры, а виновных привлекут к ответственности, пообещали в ОТЦК.

По данному факту следователи Харьковского районного управления полиции №2 возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, сообщили в Нацполиции.

Видео: Харьков City

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 11 мая 2025 в 18:08;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В соцсетях появилось видео, где представитель ОТЦК ударил мужчину в Харькове.".