Заморозки на Харьковщине опять предвидят синоптики: прогноз погоды на 11 мая
На Харьковщине ночью температура на поверхности почвы местами может опуститься до 5° мороза. Об этом информирует Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Метеорологи опубликовали прогноз погоды в Харькове и области на 11 мая.
И в городе, и в области ночью не будет существенных осадков. Днем 11 мая сохранится переменная облачность, возможен небольшой дождь.
Температура воздуха в Харькове: ночью 2 — 4°, днем 13 — 15°. В области: ночью 1 — 6° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0 — 5°, днем 11 — 16°.
В прогнозах гидрометцентра на последующие дни, 12 и 13 мая, заморозки уже не фигурируют.
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- • Дата публикации материала: 10 мая 2025 в 19:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине ночью температура на поверхности почвы местами может опуститься до 5° мороза. Об этом информирует Харьковский региональный центр по гидрометеорологии".