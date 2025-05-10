Заморозки на Харьковщине опять предвидят синоптики: прогноз погоды на 11 мая

На Харьковщине ночью температура на поверхности почвы местами может опуститься до 5° мороза. Об этом информирует Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Метеорологи опубликовали прогноз погоды в Харькове и области на 11 мая.

И в городе, и в области ночью не будет существенных осадков. Днем 11 мая сохранится переменная облачность, возможен небольшой дождь.

Температура воздуха в Харькове: ночью 2 — 4°, днем ​​13 — 15°. В области: ночью 1 — 6° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0 — 5°, днем ​​11 — 16°.

В прогнозах гидрометцентра на последующие дни, 12 и 13 мая, заморозки уже не фигурируют.