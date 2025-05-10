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Заморозки на Харьковщине опять предвидят синоптики: прогноз погоды на 11 мая

Погода 19:07   10.05.2025
Оксана Горун
Заморозки на Харьковщине опять предвидят синоптики: прогноз погоды на 11 мая

На Харьковщине ночью температура на поверхности почвы местами может опуститься до 5° мороза. Об этом информирует Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Метеорологи опубликовали прогноз погоды в Харькове и области на 11 мая.

И в городе, и в области ночью не будет существенных осадков. Днем 11 мая сохранится переменная облачность, возможен небольшой дождь.

Температура воздуха в Харькове: ночью 2 — 4°, днем ​​13 — 15°. В области: ночью 1 — 6° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0 — 5°, днем ​​11 — 16°.

В прогнозах гидрометцентра на последующие дни, 12 и 13 мая, заморозки уже не фигурируют.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 мая 2025 в 19:07;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине ночью температура на поверхности почвы местами может опуститься до 5° мороза. Об этом информирует Харьковский региональный центр по гидрометеорологии".