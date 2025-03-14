Аномалия или норма: что говорят ученые о весне и что цветет в ботсаду Харькова

Бесснежная большая часть зимы, морозы в феврале, самые теплые дни за всю историю метеонаблюдений в январе и марте. Погода продолжает удивлять харьковчан. Является ли она аномальной, как такие качели могут повлиять на растения и экосистемы в целом и ожидать ли несмотря на все богатого урожая? На эти вопросы отвечали специалисты ХНУ им. В.Н. Каразина. Для МГ «Объектив» провели экскурсию по ботаническому саду и рассказали, распустились ли первоцветы «по расписанию».

Александр Алехин, заместитель директора ботанического сада ХНУ им. В.Н. Каразина

Подснежники Элвиса расцвели в начале февраля. И выдержали снижение температуры, которое было. И сейчас, видите, как они красиво выглядят.

Распускание подснежников в начале февраля — это рано, констатируют в ботсаду. Но часть мелколуковичных растений зацвела в сроки, сравнимые с прошлогодними, или даже позже. Поэтому об аномалии речь не идет.

Александр Алехин, заместитель директора ботанического сада ХНУ им. В.Н. Каразина

Наша жизнь — это все аномалия. Наша короткая память не позволяет оценить те амплитуды погоды, которые были. Хотя мы иногда слышим, что почти 140 лет назад была такая же погода, как и сегодня. Все же в природе циклично.

Подснежников в ботсаду — до 15 видов и до 30 сортов. Среди них подснежник обыкновенный, подснежник Воронова и махровый.

Через две-три недели в ботсаду ждут массовое цветение тюльпанов. Коллекцией из 70 видов и более 300 сортов очень гордятся. Самые маленькие распустятся совсем скоро.

Александр Алехин, заместитель директора ботанического сада ХНУ им. В.Н. Каразина

Где-то два-три дня и начнут цвести первые тюльпаны. Тюльпан Регеля, у него достаточно необычные листья. Это уникальные тюльпаны. Видите, вот уже бутончики появились на этом растении.

Сначала был бесснежный и теплый январь — в течение месяца зафиксировали шесть температурных рекордов. Потом морозы в феврале. А в марте снова рекорды — 8-е, 12-е и 13-е стали самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений.

Анна Титенко, директор учебно-научного института экологии ХНУ им. В.Н. Каразина

Действительно последние годы мы имеем существенную динамику повышения средних температур. Свидетельствует это о том, что климат и режим погоды является разбалансированными. Мы не можем сказать, что это чисто потепление, потому что где-то выпадают неестественные снежные осадки. Речь идет, скорее, о разбалансировке глобальной экосистемы. Очень существенные влияния имеет человечество во всех своих проявлениях на те факторы, на которые мы обычно не должны были влиять. Должны быть готовы как к холодной и влажной, так и к засушливой, жаркой, теплой зиме следующего года.

До снегопадов в феврале ученые били тревогу из-за нехватки осадков, засуха также наблюдалась и летом, и осенью. А это большая угроза не только для урожая, но и в целом для экосистем. В частности из-за пожаров. Поэтому большие надежды возлагали на весну.

Анна Титенко, директор учебно-научного института экологии ХНУ им. В.Н. Каразина

Есть свидетельства относительно немножко сдвига зоны степи-лесостепи. Условно, определенное потепление действительно ведет за собой изменения видового разнообразия. Это есть, это зафиксировано и это является фактом. Мы не можем сказать, что Харьковская область приравнивается по условиям к Херсонской, нет. Как мы отличаем природные зоны между собой. Главный индикатор — это почвы. А почвы у нас продолжают оставаться характерными для лесостепи — черноземы типичные, с пятнами серых лесных.

Метеорологическая весна, по оценке синоптиков, пришла на Харьковщину «по расписанию«, и только на севере области она наступила минимум на неделю раньше.

Александр Алехин, заместитель директора ботанического сада ХНУ им. В.Н. Каразина

В целом растения уже готовы к весне. На кустах магнолий, даже роз уже почки набухли. Холода, которые были в феврале, сдержали это развитие растений и они притихли.

Единственное, удивляются в ботсаду, что в это время еще преимущественно спят насекомые-опылители.

Александр Алехин, заместитель директора ботанического сада ХНУ им. В.Н. Каразина

Обычно, когда они начинают цвести, здесь гудит все. Пчелы, шмели. Это первое насекомое, которое мы увидели.

О перспективах нынешнего урожая плодовых культур говорить еще рано.

Александр Алехин, заместитель директора ботанического сада ХНУ им. В.Н. Каразина

Деревья циклически плодоносят. У меня яблони дома через год. В том году не было плодов. Надеюсь, что в этом году будет. Мы же с вами не только о зиме должны говорить. Сейчас растения подготовлены к цветению очень хорошо. Очень хорошо. А там, как дальше будут развиваться условия во время цветения или еще что-то, только Господь Бог может сказать.

Не должно вводить в заблуждение раннее тепло и тех, кто выращивает овощи из рассады. Делать посевы раньше рекомендованных сроков Алехин не советует.

Александр Алехин, заместитель директора ботанического сада ХНУ им. В.Н. Каразина

В Харьковской области есть, скажем так, условия для поздневесенних заморозков. И это может быть до конца мая. Рассаду теплолюбивых растений высаживать нужно очень осторожно.

Чтобы максимально снизить риск потерять урожай из-за заморозков, высаживать рассаду Алехин советует в две-три очереди с периодичностью в две недели.