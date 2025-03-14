Тепло в Харькове снова бьет рекорды: уже следующая неделя будет «холодной»
13 марта в Харькове зафиксировали новый температурный рекорд.
По данным Регионального центра по гидрометеорологии, столбики термометров в четверг поднялись до +18,4 градуса.
«Предыдущий максимум температуры был зафиксирован в 2002 году и составлял +15,8°С», — отметили синоптики.
Однако уже на следующей неделе Украину «посетит» похолодание, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.
«В понедельник, 17 марта, похолодание охватит всю нашу территорию. С «минусами» ночью и небольшими «плюсами» в дневные часы», – рассказала Диденко.
Напомним, в Харькове 8 марта зафиксировали температурный рекорд. Воздух прогрелся до +18,6 градуса. Предыдущий максимум фиксировали в 2020 году, он составлял +17,1 градуса. Еще один температурный рекорд фиксировали 12 марта. Как уточнили синоптики, столбики термометра показали +17,5°С.
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2025 в 13:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 марта в Харькове зафиксировали новый температурный рекорд.".