Тепло в Харькове снова бьет рекорды: уже следующая неделя будет «холодной»

13 марта в Харькове зафиксировали новый температурный рекорд.

По данным Регионального центра по гидрометеорологии, столбики термометров в четверг поднялись до +18,4 градуса.

«Предыдущий максимум температуры был зафиксирован в 2002 году и составлял +15,8°С», — отметили синоптики.

Однако уже на следующей неделе Украину «посетит» похолодание, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

«В понедельник, 17 марта, похолодание охватит всю нашу территорию. С «минусами» ночью и небольшими «плюсами» в дневные часы», – рассказала Диденко.

Напомним, в Харькове 8 марта зафиксировали температурный рекорд. Воздух прогрелся до +18,6 градуса. Предыдущий максимум фиксировали в 2020 году, он составлял +17,1 градуса. Еще один температурный рекорд фиксировали 12 марта. Как уточнили синоптики, столбики термометра показали +17,5°С.