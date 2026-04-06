Сплошное напряжение в Харькове и успехи ВСУ – итоги 6 апреля

МГ «Объектив» подводит итоги главных событий региона за сутки.

Харьков не успевает считать «прилеты». Пятые сутки город практически непрерывно атакуют российские БпЛА. В основном летят реактивные и обычные «Шахеды» и «Молнии». Мэр Игорь Терехов сообщил: за минувшую неделю зафиксировали 48 ударов. При этом почти все пришлись на четыре дня – со 2 по 5 апреля. За это время пострадали 29 горожан, из которых четверо – дети. Два человека погибли. Повреждены более полусотни домов. После подведения этой печальной статистики в Харькове произошла серия взрывов. Утром 6 апреля дрон упал на территории частного домовладения в Основянском районе. У 15-летней девушки острая реакция на стресс, сообщил отдел коммуникации ГУ Нацполиции Харьковщины. Днем пострадали еще пять человек. «Герань-3» влетела в крышу многоэтажки в Киевском районе. Стресс у трех женщин и мужчины. Еще один удар в том же районе был рядом с остановкой общественного транспорта. Ранен водитель автобуса. Мэр Харькова констатировал: «Последние дни город провел в состоянии сплошного напряжения и истощения».

Силы обороны Украины отбросили оккупантов в районе Амбарного. Об успехе 129-й ОВМБр сообщили аналитики проекта «DeepState». Они соответствующим образом скорректировали карту фронта. Начальник ХОВА Олег Синегубов в комментарии «Объективу» подтвердил, что защитники совершают «определенные маневры» и есть результаты.

Дрон бригады «Гарт» взорвал склад вражеских противотанковых мин на Южно-Слобожанском направлении. Видео результативной операции опубликовала пресс-служба ГПСУ.

Вечер пятницы, 3 апреля, не прошел спокойно в Богодухове. В Нацполиции сообщили: двое мужчин пришли к соседу, чтобы сделать замечание из-за громкой музыки. Во время разговора к ним вышел находившийся в гостях мужчина. Он повел себя агрессивно и произвел несколько выстрелов из травматического оружия. У пострадавших – непроникающие ранения. Гостя с «травматом» задержали, ему сообщили о подозрении в хулиганстве.

Похолодание и заморозки идут в Харьковскую область. Региональный центр по гидрометеорологии предупредил об опасных явлениях. Сегодня ночью на поверхности почвы и местами в воздухе будет от 0 до -3 градусов. Днем также станет прохладнее: 7 апреля до +12, а в течение недели температура упадет ниже 10 градусов тепла.

