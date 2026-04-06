Сплошное напряжение в Харькове и успехи ВСУ – итоги 6 апреля
МГ «Объектив» подводит итоги главных событий региона за сутки.
Харьков пять суток подряд непрерывно атакуют российские БпЛА
Харьков не успевает считать «прилеты». Пятые сутки город практически непрерывно атакуют российские БпЛА. В основном летят реактивные и обычные «Шахеды» и «Молнии». Мэр Игорь Терехов сообщил: за минувшую неделю зафиксировали 48 ударов. При этом почти все пришлись на четыре дня – со 2 по 5 апреля. За это время пострадали 29 горожан, из которых четверо – дети. Два человека погибли. Повреждены более полусотни домов. После подведения этой печальной статистики в Харькове произошла серия взрывов. Утром 6 апреля дрон упал на территории частного домовладения в Основянском районе. У 15-летней девушки острая реакция на стресс, сообщил отдел коммуникации ГУ Нацполиции Харьковщины. Днем пострадали еще пять человек. «Герань-3» влетела в крышу многоэтажки в Киевском районе. Стресс у трех женщин и мужчины. Еще один удар в том же районе был рядом с остановкой общественного транспорта. Ранен водитель автобуса. Мэр Харькова констатировал: «Последние дни город провел в состоянии сплошного напряжения и истощения».
Силы обороны отбросили окупантов в Харьковской области
Силы обороны Украины отбросили оккупантов в районе Амбарного. Об успехе 129-й ОВМБр сообщили аналитики проекта «DeepState». Они соответствующим образом скорректировали карту фронта. Начальник ХОВА Олег Синегубов в комментарии «Объективу» подтвердил, что защитники совершают «определенные маневры» и есть результаты.
Эпический взрыв на Белгородщине устроили украинские пограничники
Дрон бригады «Гарт» взорвал склад вражеских противотанковых мин на Южно-Слобожанском направлении. Видео результативной операции опубликовала пресс-служба ГПСУ.
Стрельба из-за громкой музыки произошла на Харьковщине
Вечер пятницы, 3 апреля, не прошел спокойно в Богодухове. В Нацполиции сообщили: двое мужчин пришли к соседу, чтобы сделать замечание из-за громкой музыки. Во время разговора к ним вышел находившийся в гостях мужчина. Он повел себя агрессивно и произвел несколько выстрелов из травматического оружия. У пострадавших – непроникающие ранения. Гостя с «травматом» задержали, ему сообщили о подозрении в хулиганстве.
Похолодание и заморозки идут на Харьковщину
Похолодание и заморозки идут в Харьковскую область. Региональный центр по гидрометеорологии предупредил об опасных явлениях. Сегодня ночью на поверхности почвы и местами в воздухе будет от 0 до -3 градусов. Днем также станет прохладнее: 7 апреля до +12, а в течение недели температура упадет ниже 10 градусов тепла.
Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее
Новости по теме:
- Категории: Оригинально, Происшествия, Фронт, Харьков; Теги: DeepState, итоги дня, похолодание, прилеты, тцк, фронт, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 6 апреля 2026 в 23:00;