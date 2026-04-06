Кидал в ТЦК гранаты, стрелял, ударил ножом: в Харькове поймали подозреваемого

Полиция сообщила о задержании 55-летнего мужчины — фигуранта дела о нападении на сотрудника ТЦК.

Инцидент случился 6 апреля утром в Харькове. Мобильная группа Индустриального объединенного районного ТЦК и СП намеревалась проверить военно-учетные документы у мужчины. Однако он кинулся бежать. Но не просто бежать.

«В ходе побега правонарушитель бросил в сторону военнослужащего две тренировочные гранаты, произвел два выстрела из пневматического пистолета и нанес ножевое ранение в участок живота одному из военнослужащих, после чего скрылся с места происшествия», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Ранее об этой ситуации уже сообщала пресс-служба ОТЦК. Там информировали только о ранении ножом в живот своего сотрудника. О тренировочных гранатах и стрельбе речи не шло.

Беглеца полицейские вычислили в течение трех часов.

«Им оказался 55-летний мужчина. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины», — проинформировали в ГУНП.

Уголовное производство открыли по статье «угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг». За нападение на военнослужащего гражданин может оказаться в тюрьме на срок от 5 до 12 лет.

Напомним, на прошлой неделе Харьковский областной ТЦК и СП информировал, что в последнее время увеличилось количество нападений на их сотрудников при исполнении служебных обязанностей.