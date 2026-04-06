«Обострение конфликта» — полиция о драке с участием ТЦК и женщины в Харькове
Полиция Харьковщины сообщила: «устанавливает обстоятельства инцидента в Слободском районе Харькова с участием представителей ТЦК и СП».
«Инцидент» случился 5 апреля в районе переулка Тарасовского. Заявила о нем 43-летняя женщина.
«Предварительно установлено, что при проведении мероприятий по оповещению военнообязанных работниками ТЦК и СП было установлено, что один из граждан находится в розыске за совершение административного правонарушения, связанного с уклонением от мобилизации. По предварительным данным, во время сообщения указанной информации мужчина начал оказывать активное сопротивление и применил слезоточивый газ. В дальнейшем в ситуацию вмешались две прохожие женщины, которые, вероятно, ошибочно восприняли события как противоправные действия. Одна из них осуществляла видеофиксацию, другая пыталась помешать действиям представителей ТЦК и СП, что привело к обострению конфликта», — описали события в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Вероятно, речь в сообщении идет о драке, произошедшей в одном из дворов Харькова накануне. Видео некоторых ее эпизодов ранее публиковали местные Telegram-каналы. Начала конфликта с участием людей в военной форме на этих видео нет. Концовка же выглядит следующим образом.
Женщина на видео падает и ударяется головой об асфальт.
«В ходе инцидента к женщине была применена физическая сила и газовый баллончик. В результате она получила химический ожог глаз и была доставлена в медицинское учреждение», — прокомментировали это в ГУНП.
Следователи открыли уголовное производство по статье «легкое телесное повреждение». Сейчас устанавливают всех участников происшествия, «проверяют правомерность их действий и выясняют все обстоятельства инцидента».
Читайте также: В Харькове напали на военнослужащих ТЦК: один из мужчин в больнице
Дата публикации материала: 6 апреля 2026 в 17:24;