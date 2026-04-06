Live

«Обострение конфликта» — полиция о драке с участием ТЦК и женщины в Харькове

Происшествия 17:24   06.04.2026
Оксана Горун
Полиция Харьковщины сообщила: «устанавливает обстоятельства инцидента в Слободском районе Харькова с участием представителей ТЦК и СП».

«Инцидент» случился 5 апреля в районе переулка Тарасовского. Заявила о нем 43-летняя женщина.

«Предварительно установлено, что при проведении мероприятий по оповещению военнообязанных работниками ТЦК и СП было установлено, что один из граждан находится в розыске за совершение административного правонарушения, связанного с уклонением от мобилизации. По предварительным данным, во время сообщения указанной информации мужчина начал оказывать активное сопротивление и применил слезоточивый газ. В дальнейшем в ситуацию вмешались две прохожие женщины, которые, вероятно, ошибочно восприняли события как противоправные действия. Одна из них осуществляла видеофиксацию, другая пыталась помешать действиям представителей ТЦК и СП, что привело к обострению конфликта», — описали события в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Вероятно, речь в сообщении идет о драке, произошедшей в одном из дворов Харькова накануне. Видео некоторых ее эпизодов ранее публиковали местные Telegram-каналы. Начала конфликта с участием людей в военной форме на этих видео нет. Концовка же выглядит следующим образом.

Женщина на видео падает и ударяется головой об асфальт.

«В ходе инцидента к женщине была применена физическая сила и газовый баллончик. В результате она получила химический ожог глаз и была доставлена ​​в медицинское учреждение», — прокомментировали это в ГУНП.

Следователи открыли уголовное производство по статье «легкое телесное повреждение». Сейчас устанавливают всех участников происшествия, «проверяют правомерность их действий и выясняют все обстоятельства инцидента».

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Обострение конфликта» — полиция о драке с участием ТЦК и женщины в Харькове», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 6 апреля 2026 в 17:24;

