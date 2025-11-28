«Был перебор»: в Харькове произошла драка между подростками, НПУ разбирается
Фото: Нацполиция
Накануне, 27 ноября, в соцсетях появилось видео жестокой драки между несовершеннолетними в Харькове. В ГУ Нацполиции в Харьковской области говорят: установили участников и выясняют обстоятельства инцидента.
По данным правоохранителей, событие произошло в парке на бульваре Юрьева.
На видео видно, как сначала драться начали две девочки. Однако потом толпа подростков с кулаками бросилась на одну из них, даже были удары ногами. После этого она начала кричать и плакать, некоторые несовершеннолетние помогли ей подняться. На видео слышно, как кто-то крикнул: «Походу был перебор».
Правоохранители отмечают, что в случае выявления фактов насилия или противоправных действий необходимо обращаться на линию «102».
