«Был перебор»: в Харькове произошла драка между подростками, НПУ разбирается

Общество 14:12   28.11.2025
Виктория Яковенко
«Был перебор»: в Харькове произошла драка между подростками, НПУ разбирается Фото: Нацполиция

Накануне, 27 ноября, в соцсетях появилось видео жестокой драки между несовершеннолетними в Харькове. В ГУ Нацполиции в Харьковской области говорят: установили участников и выясняют обстоятельства инцидента.

По данным правоохранителей, событие произошло в парке на бульваре Юрьева.

На видео видно, как сначала драться начали две девочки. Однако потом толпа подростков с кулаками бросилась на одну из них, даже были удары ногами. После этого она начала кричать и плакать, некоторые несовершеннолетние помогли ей подняться. На видео слышно, как кто-то крикнул: «Походу был перебор».

драка между подростками в Харькове
Скриншот

Правоохранители отмечают, что в случае выявления фактов насилия или противоправных действий необходимо обращаться на линию «102».

Автор: Виктория Яковенко
