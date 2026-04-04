Сегодня 4 апреля 2026: какой день в истории

Праздники и памятные даты 4 апреля

4 апреля – Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

Первая суббота апреля – День чистой кармы, Международный день битвы подушками и Международный день хождения по огню.

Также сегодня: Международный день бродячих животных, Всемирный день моркови, День витамина C, День создания НАТО, Всемирный день крысы, День веб-мастера, День «Обними газетчика», День «Обойди стороной» (или День хождения вокруг).

4 апреля в истории

4 апреля 1768 года считается днем рождения современного европейского цирка. Подробнее.

4 апреля 1900 года греческий водолаз обнаружил у острова Антикитера старинный затонувший корабль. Кроме множества статуй, монет и артефактов он перевозил так называемый «Антикитерский механизм». Подробнее.

4 апреля 1932 года американский биохимик Чарльз Глен Кинг впервые выделил витамин C. Подробнее.

4 апреля 1949 года создали НАТО. Подробнее.

4 апреля 1953 года родилась Квитка Цисык – американская певица украинского происхождения, которая была номинанткой на Оскар и одной из самых популярных исполнительниц рекламных джинглов в 1980-х. Подробнее.

4 апреля 1964 года британская группа «The Beatles» установила рекорд, до сих пор остающийся не побитым. Их композиции заняли пять первых позиций в хит-параде американского журнала «Billboard». Подробнее.

4 апреля 1968 года убили баптистского пастора и одного из известнейших борцов с расизмом в США Мартина Лютера Кинга. Подробнее.

4 апреля 1998 года в Донецке от взрыва на шахте имени Скочинского погибли 63 шахтера. Шахта считалась опасной, на ней сложились уникальные по опасности геологические условия. Аварии на ней происходили регулярно, но трагедия 1998 года была самой масштабной по числу погибших.

4 апреля 2024 года россияне совершили массированную атаку Харькова «Шахедами». В том числе – был повторный удар, в результате которого погибли три сотрудника ГСЧС. Подробнее.

4 апреля 2025 года российская армия нанесла удар баллистической ракетой «Искандер-М» по жилому кварталу Кривого Рога. Через несколько часов по городу прилетели еще и беспилотники. В результате этой варварской атаки погиб 21 человек, среди них девять детей. 18 людей погибли на месте, в последующие дни в больнице от тяжелых ранений скончались трехлетний мальчик и мужчина 57 лет. А 16 апреля начальник Криворожской ГВА Александр Вилкул сообщил о смерти еще одной жертвы россиян – врачам не удалось спасти 21-летнего мужчину, он провел почти две недели в реанимации. Количество раненых превысило 70 (из них 12 детей).

Тем временем российские пропагандистские ресурсы, оправдывая удар по гражданским, распространяли фейки о «85 офицерах НАТО», якобы находившихся в ресторане рядом с местом прилета. В лживых сообщениях, конечно, говорилось, что удар «Искандером» был «высокоточным». В ответ на это пресс-секретарь Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой опубликовал видео с камер наблюдения того самого ресторана в момент «прилета». На нем очевидно отсутствие каких-либо военных. На атаку по Кривому Рогу отреагировал Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. На сайте Миссии ООН по мониторингу прав человека в Украине сообщили, что команда посетила место удара, задокументировала повреждения и установила имена и личности погибших детей. Представители ООН заявили, что это был «самый смертоносный отдельный удар, нанесший ущерб детям, который Управление подтвердило с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года».

«Это невероятный ужас — девять детей погибли, большинство из них играли в парке, когда военное оружие разорвалось над ними на осколки… Использование Российской Федерацией взрывного оружия с широкой зоной поражения в густонаселенном районе — и без какого-либо видимого военного присутствия — демонстрирует безрассудное пренебрежение к жизни гражданского населения», — процитировали на сайте слова Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.

Церковный праздник 4 апреля

Сегодня – Лазарева суббота. Подробнее. 4 апреля чтят память преподобного Иосифа Песнописца. Подробнее.

Народные приметы

Если вороны купаются – будет тепло.

Если тучи на небе мелкие, будет плохая погода.

Что нельзя делать 4 апреля

В этот день строго запрещена любая работа по дому.

Нельзя рубить деревья и вырывать растения.