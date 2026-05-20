21 мая трамваи не будут ходить в одном из районов Харькова

Транспорт 18:58   20.05.2026
Оксана Якушко
С 9:00 до 18:00 21 мая, в четверг, трамваи №5 и 8 не будут ходить по пр. Байрона и ул. Морозова, на участке от разворотного круга «Ул. Одесская» до ул. Мухачева, сообщает Харьковский горсовет.

Это связано с ремонтными работами «Харьковоблэнерго», пояснили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

В это время трамваи №5 и 8 будут курсировать к разворотному кругу на «Ул. Мухачева» (вместо разворотного круга «Ул. Одесская»).

Пока не будут ходить трамваи, будет работать временный автобус от ул. Одесской (разворотный круг) до ул. Мухачева через ул. Морозова и пр. Байрона.

  • • Дата публикации материала: 20 мая 2026 в 18:58;

