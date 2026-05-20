Град, сильный ветер и гроза: опасная погода идет на Харьковщину

О том, что сегодня, 20 мая, в Харькове и области ожидается опасная погода, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.

«Днем 20 мая ожидаются: по городу гроза, град, порывы ветра 15 — 20 м/с; по области гроза, местами град, порывы ветра, 15 – 20 м/с», – пишут синоптики.

Также в регионе объявили первый, желтый уровень опасности.

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что в среду, 20 мая, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Днём кратковременный дождь, по области местами гроза. В Харькове термометры будут показывать днём – 26–28, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии. По области днём – 23–28. Ветер северо-восточный, 7–12 м/с, по области местами порывы до 15–20 м/с.