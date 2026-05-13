Об опасной погоде в четверг предупреждают жителей Харькова и области
В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области завтра, 14 мая.
«Днем 14 мая по городу и области ожидаются грозы. І уровень опасности, желтый», — пишут синоптики.
Напомним, сегодня, 13 мая, в Харькове и области ожидается переменная облачность. Днем по области возможен небольшой кратковременный дождь и гроза. В Харькове днем будет сухо.
Отметим, метеорологическое лето пришло в Харьков на две недели раньше. Об этом заявили в Региональном центре по гидрометеорологии. 5-6 мая средняя суточная температура воздуха превысила +15 градусов. Это опережает средние многолетние сроки.
Дата публикации материала: 13 мая 2026 в 14:16;