Об опасной погоде в четверг предупреждают жителей Харькова и области

В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области завтра, 14 мая.

«Днем 14 мая по городу и области ожидаются грозы. І уровень опасности, желтый», — пишут синоптики.

Напомним, сегодня, 13 мая, в Харькове и области ожидается переменная облачность. Днем по области возможен небольшой кратковременный дождь и гроза. В Харькове днем ​​будет сухо.

Отметим, метеорологическое лето пришло в Харьков на две недели раньше. Об этом заявили в Региональном центре по гидрометеорологии. 5-6 мая средняя суточная температура воздуха превысила +15 градусов. Это опережает средние многолетние сроки.