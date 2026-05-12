Live

Водители общественного транспорта в Харькове массово проходят тренинги (видео)

Общество 20:52   12.05.2026
Елена Нагорная
Водители общественного транспорта в Харькове массово проходят тренинги (видео)

Работников городского коммунального транспорта — автобусов, троллейбусов и трамваев — учат корректно общаться с людьми с инвалидностью. Только за последний месяц тренинги прошли 140 человек, рассказал МГ «Объектив» директор департамента инклюзивной доступности и безбарьерной среды Харьковского горсовета Олег Пуль.

«Мы проводим обучение работников транспорта, водителей — навыкам корректного общения с лицами с инвалидностью. И не только общения, а вообще помощи людям с инвалидностью в пользовании транспортом. За последний месяц 140 работников нашего коммунального транспорта были на тренингах и получили сертификаты, новые знания о коммуникации с людьми с инвалидностью», — отметил Пуль.

По его словам, проект рассчитан до конца года. Планируют охватить всех работников городского транспорта, которые в своей работе взаимодействуют с людьми с инвалидностью, в том числе метрополитена.

Сейчас в Харькове в реализации — несколько проектов, связанных с обеспечением доступности, продолжил Пуль.

Один из них — обустройство здания администрации Киевского района. В рамках проекта ПРООН сделают три входные группы: в ЦПАУ, непосредственно в администрацию района и в прозрачный офис. На каждой из этих групп предусмотрены решения для обеспечения доступности, в частности установка электрического подъемника в ЦПАУ.

Еще один проект реализуют совместно с Общественным союзом «Луганская ассоциация организаций лиц с инвалидностью». Он направлен на обустройство частных жилых домов, где проживают люди с инвалидностью. Донор через союз предоставляет финансирование на проведение ремонтов, в частности на установку поручней или пандусов. То есть средства направляют непосредственно людям, которые в этом нуждаются.

Читайте также: Десять станций метро в Харькове могут стать более доступными. О чем речь?

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Десять станций метро в Харькове могут стать более доступными. О чем речь?
Десять станций метро в Харькове могут стать более доступными. О чем речь?
11.05.2026, 18:24
Принудительная эвакуация на Харьковщине: Синегубов собирал Совет обороны
Принудительная эвакуация на Харьковщине: Синегубов собирал Совет обороны
12.05.2026, 17:20
Бои у Северского Донца активизировались: есть ли угроза для Старого Салтова 📹
Бои у Северского Донца активизировались: есть ли угроза для Старого Салтова 📹
12.05.2026, 18:05
Новости Харькова — главное за 12 мая: «неизвестные подарки», кредиты для КП
Новости Харькова — главное за 12 мая: «неизвестные подарки», кредиты для КП
12.05.2026, 19:50
Трегубов дал оценку весеннему наступлению войск РФ на Купянск (видео)
Трегубов дал оценку весеннему наступлению войск РФ на Купянск (видео)
12.05.2026, 19:35
Водители общественного транспорта в Харькове массово проходят тренинги (видео)
Водители общественного транспорта в Харькове массово проходят тренинги (видео)
12.05.2026, 20:52

Новости по теме:

13.02.2026
Впервые за 5 лет стало меньше пьяных водителей, но Харьковщина в антилидерах
10.08.2025
Внедорожник проехал перекресток в центре Харькова на красный: как его наказали
06.08.2025
Прежде всего касается водителей: копы предупредили о новых взрывных угрозах РФ
07.05.2025
Как водители в Харькове пропускают технику спасателей: провели эксперимент 📹
22.02.2025
Героев соцсетей Харькова разыскала полиция: видео помогло их наказать


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Водители общественного транспорта в Харькове массово проходят тренинги (видео)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 12 мая 2026 в 20:52;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работников городского коммунального транспорта учат корректно общаться с людьми с инвалидностью.".