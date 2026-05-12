Водители общественного транспорта в Харькове массово проходят тренинги (видео)

Работников городского коммунального транспорта — автобусов, троллейбусов и трамваев — учат корректно общаться с людьми с инвалидностью. Только за последний месяц тренинги прошли 140 человек, рассказал МГ «Объектив» директор департамента инклюзивной доступности и безбарьерной среды Харьковского горсовета Олег Пуль.

«Мы проводим обучение работников транспорта, водителей — навыкам корректного общения с лицами с инвалидностью. И не только общения, а вообще помощи людям с инвалидностью в пользовании транспортом. За последний месяц 140 работников нашего коммунального транспорта были на тренингах и получили сертификаты, новые знания о коммуникации с людьми с инвалидностью», — отметил Пуль.

По его словам, проект рассчитан до конца года. Планируют охватить всех работников городского транспорта, которые в своей работе взаимодействуют с людьми с инвалидностью, в том числе метрополитена.

Сейчас в Харькове в реализации — несколько проектов, связанных с обеспечением доступности, продолжил Пуль.

Один из них — обустройство здания администрации Киевского района. В рамках проекта ПРООН сделают три входные группы: в ЦПАУ, непосредственно в администрацию района и в прозрачный офис. На каждой из этих групп предусмотрены решения для обеспечения доступности, в частности установка электрического подъемника в ЦПАУ.

Еще один проект реализуют совместно с Общественным союзом «Луганская ассоциация организаций лиц с инвалидностью». Он направлен на обустройство частных жилых домов, где проживают люди с инвалидностью. Донор через союз предоставляет финансирование на проведение ремонтов, в частности на установку поручней или пандусов. То есть средства направляют непосредственно людям, которые в этом нуждаются.